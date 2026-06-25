Victoria de Santurce contra Aguada elimina a los Osos de Manatí

Ian Clark anotó 22 puntos y los Cangrejeros de Santurce continuaron firmes en la meta de clasificar a la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al vencer el miércoles, 94-87, a los Santeros de Aguada.

En el último partido como locales en el Coliseo Roberto Clemente en la fase regular 2026, los crustáceos firmaron un tercer parcial de 33-16 para sentenciar el desafío y mejorar su marca a 17-15, cuartos en la Conferencia A y a medio juego de la tercera posición ocupada por los Gigantes de Carolina-Canóvanas (17-14).

“Definitivo que tenemos que aspirar a la tercera posición. Te permite, dependiendo de cómo corran la series, de tener ventaja de cancha local”, comentó Luis Camacho, asistente del dirigente David Rosario.

La victoria además eliminó de la contienda a los Osos de Manatí (14-18). Los subcampeones de 2024 se perderán los playoffs por segundo año consecutivo.

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Los Mets de Guaynabo (14-17), en cambio, continúan vivos. Un revés el jueves en Bayamón elimina a los metropolitanos y asegura el boleto de Santurce.

“Poder regresar con un equipo que jugué el año pasado hace las cosas más fáciles”, dijo Clarkm, quien promedia 13.6 puntos.

“Conozco a los muchachos y sabemos lo que queremos. Son unos veteranos. Trabajamos bien juntos. Queremos ganar sin importar quién se lleve el crédito”, agregó.

Ángel Rodríguez tuvo 18 puntos y Devon Collier atinó 14. Kenneth Faried, en su segundo juego con Santurce, tuvo un doble-doble de 10 tantos y 12 rebotes.

Santurce visita el domingo a los Indios y el lunes a los Capitanes para cerrar la temporada regular.

Por los Santeros (15-16), clasificados a los playoffs en la Conferencia B, Jacob Wiley fue el mejor con 16 puntos. Antonio Ralat aportó 14 e Iván Gandía 13.

En Mayagüez, los Indios mantuvieron su esperanzas de colarse a la postempora al aplastar 95-86, a los Atléticos de San Germán.

Pese a sufrir su cuarta derrota consecutiva, el Monstruo Anaranjado sigue en el tope de la Conferencia B con 20-13. San Germán continúa sin los servicios de André Curbelo y el refuerzo Montrezl Harrell.