Última semana regular en el BSN: ¿cuántos equipos siguen en pelea por el pase a los playoffs?
De los ocho boletos disponibles en ambas conferencias, quedan tres sin definir
23 de junio de 2026 - 5:06 PM
23 de junio de 2026 - 5:06 PM
En la última semana de la fase regular del torneo 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), seis equipos aún batallan por clasificar a la postemporada.
La etapa regular culminará el próximo lunes, 29 de junio.
En la Conferencia A, quedan tres espacios con los campeones defensores Vaqueros de Bayamón y Criollos de Caguas ya clasificados.
Bayamón, con 21-11, y Caguas, con 19-12, pelean por el liderato de la sección.
El martes, los Osos de Manatí, últimos en el grupo con 13-18, quedarían eliminados con una derrota ante los Capitanes de Arecibo.
Los Osos tienen que ganar los tres partidos que le restan en calendario y aguardar por tres derrotas corridas de Santurce (16-15) para optar por el cuarto boleto a la postemporada en el grupo.
Los Mets de Guaynabo, en cambio, acechan a los crustáceos con marca de 14-17, cuando le quedan tres juegos. Dos derrotas de los metropolitanos o dos victorias de Santurce los dejaría fuera de los playoffs.
Los Gigantes de Carolina-Canóvanas (17-14), por su lado, asegurarían su presencia en los playoffs con una victoria adicional. Juegan contra los Indios, los Mets y los Osos para cerrar el mes.
En la Conferencia B, los Atléticos de San Germán (20-12), los Capitanes (18-12) y los Santeros de Aguada (15-15) tienen sus boletos ponchados.
Los Leones de Ponce, subcampeones 2025, ocupan la cuarta y última plaza clasificatoria con 13-18. Le quedan tres partidos.
Con los Piratas de Quebradillas eliminados, Mayagüez todavía lucha por colarse a la postemporada.
La tribu tiene récord de 11-20 con tres partidos por cumplir. Dos derrotas más o dos triunfos de los melenudos pondrían fin a una decepcionante temporada del quinteto de la Sultana del Oeste, luego de llegar a la final de la conferencia en 2025.
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