“Ya dimos ese primer paso”: los Santeros regresan a los playoffs tras un año de ausencia

Los Santeros de Aguada no tardaron en regresar a la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Luego de quedarse fuera en 2025, el quinteto del oeste aseguró su clasificación a los playoffs de la Conferencia B una semana antes de concluir la fase regular.

Aguada juega para 15-16 y ocupa el tercer puesto de la sección.

El año pasado, los Santeros finalizaron últimos en la conferencia con marca de 11-23 y tuvieron dos dirigentes: Omar González y Erick Rodríguez.

De cara a 2026, la organización apostó por el regreso de Allans Colón como director de operaciones. El también dirigente contrató a Rafael “Pachy” Cruz, múltiple campeón como mentor, para asumir las riendas del equipo.

La labor del cuerpo técnico, junto al aporte de jugadores clave como Iván Gandía, Manny Camper y el importado Rigoberto Mendoza, Jugador Más Valioso de 2019, rindió frutos desde el inicio de la campaña.

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“Fue un trabajo colectivo”, dijo Colón a El Nuevo Día.

“Nos montamos todos en el barco y trazamos las metas. A cuatro juegos de acabar la temporada, logramos la primera meta inmediata que fue mejorar la temporada pasada y, por ende, clasificar antes de que el torneo regular acabara”, añadió.

Cruz, por su parte, llegaba tras dos temporadas complicadas como dirigente. En 2024 fue despedido por los Piratas de Quebradillas en la recta final del torneo.

Un año después asumió las riendas de los Osos de Manatí tras la salida de Iván Ríos, pero no pudo evitar la eliminación del equipo y no fue retenido para esta temporada.

“Después de dos años difíciles a nivel profesional, poder venir aquí y poder trabajar con tiempo, con un grupo de excelentes jugadores desde el principio, se siente súper. Verlos ejecutar y divertirse es lo que uno quiere como entrenador”, apuntó Cruz.

Colón también destacó el aporte del importado John Brown III, quien promedió 12.8 puntos en 12 partidos antes de ser sustituido por el alero Jacob Wiley, campeón con los Vaqueros de Bayamón en 2022.

Wiley y Mendoza integran el trío de refuerzos junto al centro Joel Soriano, quien reemplazó a John Jenkins.

“Wiley fue la noticia agradable para nosotros porque nos ha dado la energía y madurez fuera y dentro de la cancha”, señaló.

En 21 partidos, Wiley promedia 13.1 unidades.

“Hay que resaltar el progreso de Antonio Ralat y de Camper. Creo que que el grupo que ha estado desde el primer día ha sido importante porque no hemos tenido que cambiar tantas piezas”, comentó Colón

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“Ahora, tenemos a Arnaldo Toro y Jase Febres. Lograr la clasificación después de la temporada pasada, no es misión cumplida porque queremos ir por más, pero ya dimos ese primer paso”, dijo Colón.

Rigoberto Mendoza ha sido una pieza valiosa en el elenco de los Santeros. (BSN / José Santana)

Mendoza: candidato a MVP

De todos los integrantes del equipo, Rigoberto Mendoza ha sido la principal figura de los Santeros.

En 29 partidos, el escolta promedia 17.9 puntos, 6.1 rebotes y 4.8 asistencias.

“De la manera que juega en ambos lados de la cancha, nos hace mejor en colectivo. Definitivamente, tiene que estar en la conversación de Jugador Más Valioso”, señaló Cruz.

Aunque Aguada ocupa el último lugar de la liga en puntos anotados y rebotes, marcha tercero en triples anotados (10.5 por juego) y cuarto en asistencias (21.9).

“Ofensivamente, cuando movemos el balón creo que podemos competir contra cualquier equipo de la liga. Es seguir buscando la consistencia defensiva, involucrando a Joel que acaba de llegar y Arnaldo que es un veterano en esto. Que todos podamos estar en la misma página en el lado defensivo nos va a dar el empuje en los playoffs”, analizó Cruz.

A los Santeros les queda un juego contra los Leones de Ponce y dos frente a los eliminados Piratas de Quebradillas. Una victoria más les asegurará el tercer lugar de la Conferencia B.

Conversan con Zeigler

Sobre el armador Zakai Zeigler, segunda selección del sorteo de nuevo ingreso de 2025, Colón informó que el equipo continúa en conversaciones con el jugador luego de finalizar su temporada en Francia.

Además de formar parte de la preselección nacional para la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA, Zeigler tiene compromisos en la Liga de Verano de la NBA a mediados de julio.

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“Terminó un poco cansado. Fue un torneo largo en Francia. Quiso descansar. Quedamos en hablar durante las prácticas de la selección. Después del Summer League, a ver si se puede incorporar. Estamos haciendo todo lo posible por traer”, informó Colón.