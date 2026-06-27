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Jezreel de Jesús anota 43 puntos en la victoria de Ponce y los Indios siguen con vida

Los Leones derrotaron a los Santeros, mientras que Mayagüez se niega a eliminarse con triunfo en Canóvanas

27 de junio de 2026 - 11:17 PM

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Jezreel De Jesús, de los Leones de Ponce, maneja el balón durante un juego contra los Santeros de Aguada. (Jorge Correa)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Jezreel de Jesús anotó 43 puntos y los Leones de Ponce continuaron aferrados al cuarto lugar de la Conferencia B al vencer, 109-95, a los Santeros de Aguada en la última semana de la fase regular del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

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Con la victoria, los Leones mejoraron su marca a 14-18, acechados por los Indios de Mayagüez, quienes derrotaron más tarde, 88-85, a los Gigantes para mejorar a 13-20 y colocarse a juego y medio del último boleto del grupo.

A los Leones le faltan dos juegos y a Mayagüez uno. Una victoria de los melenudos elimina a la tribu, que también se ve fuera de la postemporada si cae contra Santurce el domingo. Ponce, en cambio, recibe mañana a Bayamón con la oportunidad de clasificarse.

Con la derrota, Carolina-Canóvanas cayó al cuarto lugar. Tiene la misma marca que los Cangrejeros (17-15), ganadores de la serie particular, ahora terceros en la Conferencia A.

Fuera de De Jesús, convocado por la Selección Nacional para la tercera ventana clasificatoria al Mundial 2027, Thomas Robinson aportó 24 unidades y Brady Manek añadió 16 tantos.

Por Aguada, Rigoberto Mendoza fue el mejor anotador con 31 puntos y 10 rebotes. Los Santeros (15-17) están clasificados a los playoffs.

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Indios de MayagüezLeones de PonceBSNSanteros de AguadaGigantes de Carolina
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