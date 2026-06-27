Jezreel de Jesús anota 43 puntos en la victoria de Ponce y los Indios siguen con vida

Jezreel de Jesús anotó 43 puntos y los Leones de Ponce continuaron aferrados al cuarto lugar de la Conferencia B al vencer, 109-95, a los Santeros de Aguada en la última semana de la fase regular del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con la victoria, los Leones mejoraron su marca a 14-18, acechados por los Indios de Mayagüez, quienes derrotaron más tarde, 88-85, a los Gigantes para mejorar a 13-20 y colocarse a juego y medio del último boleto del grupo.

A los Leones le faltan dos juegos y a Mayagüez uno. Una victoria de los melenudos elimina a la tribu, que también se ve fuera de la postemporada si cae contra Santurce el domingo. Ponce, en cambio, recibe mañana a Bayamón con la oportunidad de clasificarse.

Con la derrota, Carolina-Canóvanas cayó al cuarto lugar. Tiene la misma marca que los Cangrejeros (17-15), ganadores de la serie particular, ahora terceros en la Conferencia A.

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Fuera de De Jesús, convocado por la Selección Nacional para la tercera ventana clasificatoria al Mundial 2027, Thomas Robinson aportó 24 unidades y Brady Manek añadió 16 tantos.