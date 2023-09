Isabela- Dariauna Lewis terminó con 26 puntos y 15 rebotes para liderar el martes a las Ganaderas de Hatillo a un triunfo 67-50 sobre las Pollitas de Isabela en el Coliseo José “Buga” Abreu en la jornada final de la temporada regular del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

El revés de Isabela obliga al conjunto a jugar un partido de muerte súbita contra las Montañeras de Morovis mañana, miércoles, por el sexto y último boleto a la postemporada.

El partido será en Isabela a las 8 p.m. El revés de las Pollitas provocó un empate en la sexta posición 6-10 con las Montañeras.

Con la combinación de una victoria junto a las Gigantes de Carolina, que vencieron más temprano a las Cangrejeras de Santurce, Isabela pasaba directo a los cuartos de final.

“Mañana era el juego que no queríamos. No contemplábamos mañana jugar. Pero, tenemos que salir enfocados en que tenemos ese próximo compromiso. Aunque vamos a jugar en nuestra cancha, venimos en una gran desventaja porque venimos de un “back to back”, dijo Rafael Muñiz, dirigente de las Pollitas.

“Tenemos que enfocarnos y tratar de sacar ese juego porque, a fin de cuentas, peleamos todo el año por llegar a los playoffs, la meta verdadera. Tenemos otro turno al bate para eso. Ellas están conscientes de que mañana tenemos un juego bien importante. No era lo que esperábamos pero mentalmente están preparadas”, agregó.

Manatí e Isabela dividieron su serie particular con una victoria por bando.

Las Ganaderas, en su debut en el BSNF, finalizaron el torneo regular con récord de 9-7, terceras en la tabla. Esperarán por el ganador del partido de mañana para conocer su rival de cuartos de final.

Hatillo definió el encuentro en el primer parcial, ganándolo 20-9. Abajo hasta por 17 puntos, las Pollitas solo pudieron acercase en el marcador hasta por siete tantos.

Madelyn Velázquez tuvo 12 puntos por las Ganaderas, seguida por Jaelynn Penn con un doble-doble de 10 tantos y 1o rebotes.

Por Isabela, Ariana Moorer fue la mejor con 21 puntos. Natalie Day tuvo 20 en causa perdida.