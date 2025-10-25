BSNF: Leigha Brown registra triple doble y las Explosivas vencen a las Pollitas en el inicio de semifinales

Las Explosivas de Moca defendieron su cancha al dominar ampliamente, 89-61, a las Pollitas de Isabela el viernes arranque de la serie semifinal B del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) en Coliseo Juan Sánchez Acevedo.

Isabela apenas tuvo ventaja de 4-2 en los primeros minutos del desafío, antes de que un avance de 9-0, coronado por un bombazo de Taya Corosdale, le diera el control definitivo a Moca, 11-4, con 5:18 por jugar del primer parcial. Las Explosivas dominaron el encuentro durante 37 minutos y se fueron al descanso arriba 44-29.

Leigha Brown protagonizó una actuación monumental con un triple-doble de 28 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias, liderando la ofensiva mocana. Hillary Martínez agregó 25 unidades, Gabriela Ortega sumó 13, y Corosdale completó con 10.

Por las Pollitas, Anisha George aportó 16 tantos y Lasha Petree consiguió 13 en la derrota.

La serie continúa este domingo Moca (1-0) visite a Isabela (0-1) en el Coliseo José ‘Buga’ Abreu a partir de las 6:00 p.m.