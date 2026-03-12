Opinión
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Caitlin Clark brilla en su debut con Estados Unidos en Puerto Rico

La base aportó 17 puntos y 12 asistencias en la victoria 110-46 sobre Senegal, la segunda mayor cifra de asistencias en la historia del torneo

12 de marzo de 2026 - 8:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Caitlin Clark debutó con el equipo adulto de Estados Unidos con un doble-doble. (Ramon "Tonito" Zayas)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Caitlin Clark, la estelar base del equipo femenino de Estados Unidos, tuvo una destacada actuación este miércoles en su debut con el equipo adulto en el clasificatorio al Mundial de baloncesto femenino al registrar 17 puntos y 12 asistencias en la victoria de su equipo, 110-46, sobre Senegal.

La jugadora de las Fever de Indiana de la WNBA hizo sentir su impacto al salir desde el banco de la selección estadounidense al repartir la segunda mayor cantidad de asistencias en la historia del torneo.

Solo la china Siyu Wang ha repartido más asistencias en la historia del torneo, con 15, logradas el 13 de febrero de 2022 ante Francia en un partido del clasificatorio al Mundial femenino que China ganó 103-70.

“Creo que simplemente trato de involucrar a todas mis compañeras. Sé que eso es algo que puedo aportar a este juego: generar tiros fáciles para las demás”, expresó la jugadora al analizar su debut.

Estados Unidos regresa el jueves para su segundo partido del torneo ante las locales, Puerto Rico, desde las 8:00 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
