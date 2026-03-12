Caitlin Clark brilla en su debut con Estados Unidos en Puerto Rico

Caitlin Clark, la estelar base del equipo femenino de Estados Unidos, tuvo una destacada actuación este miércoles en su debut con el equipo adulto en el clasificatorio al Mundial de baloncesto femenino al registrar 17 puntos y 12 asistencias en la victoria de su equipo, 110-46, sobre Senegal.

La jugadora de las Fever de Indiana de la WNBA hizo sentir su impacto al salir desde el banco de la selección estadounidense al repartir la segunda mayor cantidad de asistencias en la historia del torneo.

Solo la china Siyu Wang ha repartido más asistencias en la historia del torneo, con 15, logradas el 13 de febrero de 2022 ante Francia en un partido del clasificatorio al Mundial femenino que China ganó 103-70.

“Creo que simplemente trato de involucrar a todas mis compañeras. Sé que eso es algo que puedo aportar a este juego: generar tiros fáciles para las demás”, expresó la jugadora al analizar su debut.

