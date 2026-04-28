Puerto Rico abre en casa su ruta mundialista ante Canadá en una serie decisiva

Puerto Rico y Canadá abrirán este miércoles en Carolina una serie clasificatoria de máxima exigencia competitiva, con el único boleto disponible a la fase de grupos de la Copa Mundial de Béisbol Femenino 2026 en juego.

El enfrentamiento, pautado al mejor de cinco partidos en el Estadio Roberto Clemente Walker, representa una oportunidad histórica para la selección nacional femenina, que disputará por primera vez en suelo boricua un evento oficial internacional con clasificación mundialista de por medio. La serie comenzará este miércoles y jueves a la 1:00 p.m., continuará el viernes a las 7:00 p.m. y, de ser necesario, se jugará el sábado a las 7:00 p.m. y el domingo a la 1:00 p.m.

La entrada al torneo será gratuita.

Puerto Rico llega al compromiso tras meses de preparación bajo la dirección de Carlos Ferrer, con un roster que combina experiencia, profundidad en el pitcheo y talento emergente. La novena buscará imponerse ante un programa canadiense tradicionalmente sólido para asegurar su pase al Grupo Mundialista de Rockford, Illinois.

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La lanzadora Yedlimar de Jesús Centeno es parte del cuerpo monticular del equipo de Puerto Rico. (Alejandro Granadillo)

El conjunto puertorriqueño presentará un roster compuesto por las receptoras Yahelis Muñoz y Yaneysha Rivera; las jugadoras del cuadro interior Lisandra Berríos, Valeria Negrón, Eva Torres, Lara Rodríguez y Adrix Paradizo; las guardabosques Alanis Rodríguez, Aneyshka Aponte, Luz Feliciano, Jonaliz Ayala y Yairka Morán; y el cuerpo monticular integrado por Janiliz Rivera, Angelis Rivera, Danna González, Mirelis Adorno, Nashaliz Agosto, Fabiana Ortiz, Daniela Figueroa y Yedlimar de Jesús.

Tanto Puerto Rico (9) como Canadá (3) recibieron esta vía clasificatoria extraordinaria luego de quedar fuera del Premundial de Venezuela 2025 por circunstancias diplomáticas. El ganador de la serie asegurará el último boleto disponible para el Grupo de Rockford, Illinois, que se disputará del 22 al 27 de julio y donde ya esperan Estados Unidos (2), México (4), Hong Kong-China (8), Australia (10) y Corea del Sur (12).

La otra fase de grupos se celebrará del 23 al 27 de agosto en Tainan, Taiwán, con la participación confirmada de Japón (1), Venezuela (5), Chinese Taipei (6), Cuba (7) y Gran Bretaña (15), mientras la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés) otorgará un wild card para completar el sexto puesto.