En la confección final de la Selección Nacional para el inicio de las ventanas clasificatorias al Mundial de FIBA 2023 faltó un nombre que había sido común verlo en la plantilla en los últimos seis años: Jorge Bryan Díaz.

El centro de los Piratas de Quebradillas, quien se estableció en el programa adulto en 2014 para el Mundial de España, no apareció en el plantel final para la primera ventana que comenzará mañana, domingo, en la ciudad de Chihuahua con un partido frente a México, y un segundo choque el lunes ante Cuba.

Tampoco se apuntó al base Iván Gandía, medallista de plata en los Panamericanos 2019 y quien tuvo una destacada participación en la ventana de noviembre de 2020 para la clasificación a la AmeriCup 2022.

El gerente general Carlos Arroyo incluyó nuevas piezas como los bases Jezreel de Jesús y Jordan Howard, más los delanteros Jordan Murphy e Ysmael Romero, quienes cambiaron de ciudadanía deportiva en los pasados meses (Islas Vírgenes estadounidenses y Cuba, respectivamente).

Esto no quiere decir que las puertas estén cerradas para Díaz, de 32 años; y Gandía, de 24 años, en la nueva visión de Arroyo para el seleccionado patrio en este nuevo ciclo olímpico.

“Fue una decisión en conjunto. Se decidió que por el momento estos jugadores se iban a complementar bien con la estructura que tenemos”, dijo Arroyo en conferencia de prensa virtual desde México.

Arroyo confeccionó esta edición junto al nuevo dirigente Nelson Colón y los asistentes técnicos Rafael “Pachy” Cruz y Carlos González.

“Entendíamos que, para esta ventana, los jugadores que se escogieron iban a complementarse mejor. Nosotros no descartamos. Es una palabra que se siente cerrando puertas y esa no es nuestra intención. Para esta ventana en sí, es lo que los entrenadores entienden y quieren. Trabajar con estos muchachos y que se puedan integrar lo más pronto posible. No estamos cerrando puertas y en el futuro puede cambiar cualquier situación”, indicó.

Para esta ventana, la escuadra boricua no contó con el armador Gary Browne (apendicitis), y los escoltas Gian Clavell (molestia en la rodilla) y Javier Mojica (lastimadura en la mano). Este último se encaminaba a retornar a la Selección luego de anunciar su retiro del programa en mayo pasado.

Arroyo está de lleno en su puesto como gerente general luego de ocupar la vacante el pasado mayo, a dos meses del Repechaje Olímpico, tiempo que no le permitió reclutar y convencer al talento que quería para el certamen de Serbia. En aquel entonces, discutía las decisiones con el extécnico Eddie Casiano, quien salió de la silla en octubre. Ahora, su mano se ve mejor reflejada en el grupo de 12 canasteros.

“Yo espero. El trabajo no es solo mío. Es ponerle al cuerpo técnico los mejores 12 en una plantilla y que, de ahí adelante, los muchachos se encarguen de hacer el trabajo. No necesariamente tenemos las contestaciones correctas. Esperemos que nuestra intuición y decisiones -a como vemos las cosas- nos den resultados. Trabajo en equipo. Desde nosotros hasta el número 12″, señaló el excapitán del seleccionado.