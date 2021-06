El gerente general del Equipo Nacional, Carlos Arroyo, lamentó hoy, jueves, la decisión del veterano armador José Juan Barea de no ir a jugar al Repechaje Olímpico de Serbia.

Arroyo dijo que trató de convencer a Barea para que cambiara de opinión, al tiempo que negó que la determinación del exjugador de la NBA esté relacionada a algún malestar con el dirigente Eddie Casiano, tras pedir públicamente su salida de la dirección técnica en pasados meses.

“José me ha dicho que necesita tiempo y espacio. Me ha dicho que son razones personales, nada que tenga que ver con lo que pasó con Casiano. Es una decisión muy individual, muy personal. Y hay que respetársela. Él nunca le ha dicho que no a la Selección, pero debemos recordar que ha sido un año muy duro para él por lo que le pasó en Dallas (cuando fue cortado por el equipo) y luego haberse ido por meses alejado de su familia a jugar en España”, precisó Arroyo.

PUBLICIDAD

Aduciendo tener una especie de fatiga mental y física tras un difícil año, y necesitando debido a ello pasar más tiempo con su familia este verano, Barea dijo hoy que no buscará el boleto a Tokio en un sorpresivo anuncio.

“Yo hablé con él. Su decisión fue bien reciente. Traté de convencerlo que se diera esa última oportunidad a su legado pero tomó su decisión”, abundó.

La baja de Barea, junto a otra inesperada en la de Shabazz Napier, deja al equipo de Puerto Rico básicamente con dos armadores oficiales en su plantilla convocada a entrenar. Serán Gary Browne, quien Arroyo adelantó será el capitán del seleccionado, e Iván Gandía.