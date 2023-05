Durante las últimas 10 temporadas, Carlos Rivera visitó el coliseo Roberto Clemente, de San Juan, como jugador de los Leones de Ponce. Y aunque no era un secreto que en algún momento lo volvería a hacer con los 14 veces campeones como entrenador, la renuncia del argentino Sergio “Oveja” Hernández el martes precipitó sus planes.

Rivera, que ganó dos títulos con el conjunto ponceño, debutó hoy, miércoles, como dirigente interino en el partido entre los Leones y los Cangrejeros de Santurce.

Su estreno como técnico, al menos para este compromiso, llega en el peor de los momentos para la franquicia de la Ciudad Señorial, que registra tres derrotas en los últimos cuatro partidos.

“El equipo necesita salir de esta racha negativa. Lo más importante es que se vuelva a encontrar”, dijo Rivera.

Previo al partido, Ponce ocupaba el quinto puesto de la Sección A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con récord de 7-11.

“Es más estresante (tener la responsabilidad de coach) que estar allá dentro como jugador. Pero estoy tranquilo, es un partido más. Hay que salir a disfrutar como grupo junto y jugar buen baloncesto”, agregó.

Rivera explicó que, si bien aceptó la responsabilidad de dirigente interino, “no es su plan” quedarse a largo plazo con los Leones este torneo.

“No es mi plan. Por cosas de la vida me tocó (el miércoles) estar aquí, pues me toca la responsabilidad. Pero mi hora llegará, no tiene que ser ahora”, sostuvo Rivera, de 40 años.

Tras la inesperada renuncia de Hernández, que permanecerá en un rol de asesor, Rivera indicó que no hubo tiempo para realizar ajustes. “No había tiempo de cambiar mucho. (Eso sí), los jugadores cogieron un receso. El lado defensivo tiene que mostrarse sí o sí”, destacó.

Rivera aprovechó la ocasión para elogiar, igualmente, a Hernández.

“Sergio, si no es el mejor de Latinoamérica, es de los mejores. Como ser humano su trato con mi familia fue especial. El trato con los fanáticos, también”, abundó.

“Fue difícil hablar con él de la situación. Escribí todo lo que pude aprender de él. Por cosas de la vida, estoy aquí ahora (en su silla). Pero sin duda alguna, dentro de la cancha, el equipo le guarda un respeto enorme y un cariño bien grande”, sentenció.

Luego del partido ante Santurce, los Leones no vuelven a jugar hasta el domingo contra los Atléticos de San Germán, en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

“Carlos (Rivera) nunca tuvo en su mente que él entrenaría este año. No es misterio que lo queremos en la franquicia, pero luego de este juego (ante Santurce) nos vamos a sentar con Rivera, Carlos Morales, Javier “Toñito” Colón. Entonces decidiremos”, apuntó por su parte, el apoderado de los Leones, Gerardo “Jerry” Misla.

Aunque Hernández seguirá ligado al equipo, no retornaría como entrenador nuevamente.