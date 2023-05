Consciente en que la preparación de un mes para la Copa Mundial de FIBA 2023 será un tiempo apretado, el gerente general del Equipo Nacional Carlos Arroyo no anticipó mayores cambios en la confección de la escuadra para la cita en Filipinas el próximo agosto.

Puerto Rico cayó en el Grupo B junto a Sudán del Sur, Serbia y China, y jugará en el Coliseo Araneta de Manila, capital filipina. El primer partido está pautado para el 26 de agosto..

“Estamos evaluando una posibilidad de reforzar el grupo en ciertas posiciones y a la vez continuar evaluando a los muchachos antes de convocarlos. Pero, estructuralmente, el núcleo de jugadores va a ser el mismo”, dijo Arroyo luego de presentar el primer fogueo del equipo, el cual será el 4 de agosto en el Coliseo de Puerto Rico frente a República Dominicana.

“No van a ser caras que ustedes no conocen. Van a ser caras que siempre han conocido. Jugadores que se han ganado estar aquí y que hicieron el sacrificio para lograr la clasificación. Eso tiene una recompensa. Pero, es muy prematuro decir un grupo ahora”, agregó.

Los boricuas lograron el pase al Mundial a finales de febrero pasado, terminando segundos en el Grupo E con récord de 8-4, ganando sus últimos cuatro partidos, en especial los choques en Brasil y Colombia en la última ventana clasificatoria.

En la escuadra debe repetir el armador de los Gigantes de Carolina, Tremont Waters. Sin sembrarlos, Arroyo mencionó los nombres de Jordan Howard, Chris Ortiz, Justin Reyes, Aleem Ford y Phillip Wheeler.

Canasteros como Ysmael Romero, Gian Clavell y George Conditt IV deben formar parte del conjunto mundialista.

El base de los Pelicans de Nueva Orleans José Alvarado, que vistió la camiseta boricua en la ventana de julio en el Coliseo Roberto Clemente, es unas de las piezas que serán reclutadas para reforzar la plantilla.

“José viene de una lesión. Creo que viajaba esta semana a Nueva Orleans para comenzar a entrenar y hacer cosas en la cancha. Pero está bien comprometido y motivado. Durante todas las ventanas siempre me escribió. Falta mucho tiempo para comenzar. La lesión la tuvo hace unos meses y ya comenzó a hacer cosas en la cancha. No esperamos restricciones”, indicó Arroyo.

Otro canastero que pudiera hacer el corte es el delantero Isaiah Piñero, quien se recupera de una operación en la rodilla. Arroyo señaló que el jugador hará su retorno con los Piratas de Quebradillas en esta temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Carlos Arroyo dijo que no hay planes de gestionar la participación de Markus Howard, hermano de Jordan Howard, para este Mundial. (The Associated Press)

El choque amistoso contra los dominicanos el 4 de agosto será el primer duelo de preparación del quinteto boricua. Sin dar detalles del plan de preparación, Arroyo apuntó a que los 12 canasteros escogidos deben tener su primera reunión grupal entre el 28 y 29 de julio, a días de acabar la final de BSN.

Arroyo definió la planificación rumbo al Mundial como una “envidiable”.

“Haber sido parte de este equipo por 15 años (como jugador) entiendo que la preparación para un Mundial u Olimpiadas es bien importante. En los años que estuve, conozco del trabajo de eso directivos para prepararnos y abrir las puertas con las selecciones de alto nivel, los equipos europeos. A la hora de prepararse, ellos son bien exigentes en los equipos que escogen (para foguear)”, reconoció el excapitán de la Selección Nacional.

“No escogen a todo el mundo. Un equipo como Francia no va a foguear que con un equipo que no tenga cierto talento. La preparación que vamos a tener va a ser bien envidiable, entiendo yo, en el momento que está el baloncesto con las selecciones que logramos acuerdo y prontamente vamos a compartir”, continuó.

Los primeros dos de cada grupo en el Mundial avanzan a la segunda ronda. Puerto Rico, de adelantar, se cruzaría con los otros clasificados del Grupo A, compuesto por los dominicanos, los filipinas, Italia y Angola.

“La preparación que tenemos para esos equipos va de la mano con la ruta de amistosos que tenemos. Tenemos la dicha de que tenemos un mes de preparación. Los partidos amistosos nos van a ayudar grandemente en cuestión de confianza y saber con quién nos vamos a enfrentar en cuanto al juego físico, táctico, juego inteligente, defender 24 segundos y mover la bola. En ese lapso vamos a ver videos de China, de Serbia y Sudán”, indicó Arroyo.

Isaiah Piñeiro, con el balón, jugará con Quebradillas en el BSN y será evaluado para el Mundial, tras la operación en una rodilla. (Agencia EFE)

“Entiendo que sí (poder pasar a segunda ronda). No es un grupo fuerte como el de Canadá. Estamos jugando en un Mundial. No te puedo decir que en este grupo se supone que pasemos. China siempre ha sido bien competitivo, físico y alto. Nos han dado problemas. Está bien dirigido. Serbia ni se diga con el talento que tienen y la potencia que es. Sudán tiene a Luol Deng (exjugador de la NBA) como dirigente. Van a ir bien preparados. Esa primera ronda va a ser una prueba bien grande para nosotros, pero entiendo que tendremos el talento para hacerlo”, confió.

Con los días contados, Arroyo descartó un campamento de preparación para el grupo.

“El tiempo no nos da. No lo tenemos. Hay que tener mucha consideración con los cuerpos de los muchachos. Jugar en el BSN no es jugar un juego en la semana como están acostumbrados en Europa. Es bien complicado. Quisiéramos hacer muchas cosas. Yo quisiera hacer un tryout de 24 jugadores para sacar los 12. Hoy en día, mi tryout es el BSN”, sostuvo.

Markus para el futuro

Sobre jugadores que no estuvieron en la fase de ventanas, Arroyo descartó que el base Markus Howard, hermano de Jordan, forme parte de la convocatoria para el Mundial, pese al interés del canastero de formar parte del programa adulto.

Actualmente, juega con el Saski Baskonia en la liga ACB de España, club que también milita en la Euroliga.

“He hablado con él. Es un jugador de la Euroliga. Él quiere ser parte de esto, de este programa. Al momento, en su posición, tengo jugadores que se han ganado estar aquí y han estado más comprometidos. Tenemos una conversación pendiente para el futuro y existe la posibilidad”, dijo.