Porzingis iría a los Hawks, mientras que Boston obtendría a Georges Niang y una selección de segunda ronda. Brooklyn recibiría a Terance Mann y la 22da selección, que está en manos de Atlanta, en el draft del miércoles, dijo la persona, quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no se espera que el intercambio se finalice sino hasta el inicio del nuevo año de la liga, el 6 de julio.