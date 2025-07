No es Tito Trinidad el que peleará este miércoles... pero todo apunta a un clásico.

Santurce, por su lado, totaliza ocho títulos, siendo el último en 2007. Desde entonces, los Cangrejeros no ha llegado a una final.

“Es otra cosa”

“Yo que he estado de cerca”, agregó Ruiz, dirigente campeón con los Cangrejeros en el 2007, tras un decisivo juego en el Coliseo José Miguel Agrelot, “ y lo que he vivido es una adrenalina de otro nivel. Es otra cosa, otra chispa. Escuchar el golpe de los jugadores, el estar cerca de ellos. Es otra cosa ”.

Bayamón, por su parte, no es el equipo que, por el contrario, va en descenso. No es para tanto. Pero sí es el equipo que no ha crecido en la serie, dijo Torres.