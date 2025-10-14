Opinión
Suscriptores
14 de octubre de 2025
89°nubes dispersas
Baloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Cuáles dirigentes del BSN están confirmados para el torneo 2026?

Hay dos franquicias que aún no han confirmado públicamente a sus entrenadores

14 de octubre de 2025 - 4:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Erick Rodríguez tiene una opción en su contrato para volver con los Santeros en 2026, pero la franquicia no ha confirmado públicamente su regreso. (Santeros de Aguada )
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Diez de los 12 dirigentes del Baloncesto Superior Nacional (BSN) están confirmados, a este momento, para trabajar en el torneo 2026, incluyendo dos que estarán debutando en la liga.

Christian Dalmau irá a su segundo año como mentor de los Vaqueros de Bayamón, luego de ganar el campeonato número 17 de la franquicia en 2025.

Dalmau está en busca, sin embargo, de un nuevo asistente técnico, ya que Jorge Rincón se estrenará en la dirección de los Mets de Guaynabo.

Rincón viene de dos años al hilo de quedar campeón en el BSN. En 2024 lo hizo como parte del cuerpo técnico de los Criollos de Caguas, que tendrán a Wilhelmus Caanen al mando por tercer año consecutivo.

Rincón, a su vez, fue asistente de los Mets de Guaynabo en 2021, cuando el conjunto perdió la final frente Arecibo. Tuvo también el mismo puesto en 2022.

Ponce, rival de Bayamón en la final, contará con Carlos Rivera por tercera temporada consecutiva.

En Quebradillas, el otrora Jugador Más Valioso, Ángel Daniel Vassallo, será el otro entrenador debutante con los Piratas.

De 39 años, Vassallo fungió como asistente de Juan Cardona en la ‘guarida’.

Cardona, de paso, no concluyó con los Piratas al renunciar y regresó a la dirección de los Capitanes de Arecibo.

Cardona, quien sustituyó al despedido Allans Colón, está en agenda para regresar a la nave capitana en 2026.

En tanto, el extécnico nacional Nelson Colón irá a su segundo año con los Cangrejeros de Santurce, semifinalistas en 2024.

En Mayagüez, Iván “Pipo” Vélez, Dirigente del Año 2025, logró una extensión de contrato luego de llevar a los Indios a una semifinal por primera vez desde 2012, año del primer y único campeonato de la franquicia. La tribu finalizó primera en la Conferencia B en la fase regular.

Los Gigantes, por su parte, volverán a contar con el actual dirigente de la Selección Nacional, Carlos González, quien va a su quinto año con los campeones de 2023. La franquicia jugará nuevamente en Canóvanas.

Eddie Casiano también irá a su quinta temporada con los Atléticos de San Germán, finalistas en 2022. Casiano, igualmente, es el gerente general del conjunto.

Iván Ríos fue despedido en medio de la pasada temporada por la gerencia de los Osos.
Iván Ríos fue despedido en medio de la pasada temporada por la gerencia de los Osos. (Carlos Rivera Giusti)

Sin confirmación pública

Mientras tanto, las franquicias de Manatí y de Aguada aún no han confirmado públicamente el regreso de Iván Ríos y la permanencia de Erick Rodríguez, respectivamente.

En Manatí, ha trascendido que los Osos traerán a Ríos, luego de despedirlo a mediados del pasado torneo por un lento arranque.

Rafael “Pachy” Cruz llenó el espacio por el resto de la temporada. Manatí no clasificó a los playoffs.

Ríos fue subcampeón con los Osos en 2024.

En Aguada, Rodríguez no ha sido confirmado para volver como dirigente de los Santeros pese a tener una opción para 2026. Rodríguez reemplazó a Omar González ante una mala racha en el inicio de la pasada temporada. Aguada tampoco jugó en la postemporada.

El próximo torneo del BSN iniciará el 21 de marzo.

