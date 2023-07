Los Atléticos de San Germán se apuntaron otro por poco contra los Vaqueros de Bayamón y ahora su temporada 2023 pende de un hilo.

El equipo del “Monstruo Anaranjado” no pudo sacar el viernes una victoria en el Coliseo Rubén Rodríguez al caer 77-71 contra los campeones defensores, que tienen ventaja de 3-0 en la semifinal del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El dirigente Eddie Casiano buscará extender la vida de los subcampeones de 2022 el domingo en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.

“Estamos en una serie con la soga puesta, pero todavía no nos han ahorcado”, dijo Casiano finalizado el encuentro en su pueblo de crianza.

“Tenemos que batallar, tenemos que guerrear. Tenemos que ir a la cancha de nosotros a dar lo mejor para ver si podemos sacar ese juego. Es tomarlo juego a juego. No hay de otra”, agregó.

La tres derrotas de los Atléticos se han definido por seis puntos o menos, decidiéndose en los minutos finales de cada uno. Cayeron de igual forma en el primer partido del pasado domingo 77-71, y el miércoles en la Ciudad de las Lomas con marcador de 88-84.

“Hemos tenidos oportunidades, mano... Ha sido una temporada bien larga para nosotros. Es la primera vez que tengo el equipo completo (en la serie). Esto es lo que está pasado. Pero, vamos para encima. San Germán no se quita nunca. El mismo lema de nosotros lo dice. Vamos a trabajar. No hay de otra. No tenemos reversa”, confió Casiano.

Los Atléticos comenzaron la semifinal contra su rival de la final del año pasado sin el delantero importado Rondae Hollis-Jefferson, quien arrastró una lastimadura en la corva desde la dura serie de cuartos de final contra los Cangrejeros de Santurce.

Para el segundo compromiso, el base refuerzo Nate Mason Jr. se ausentó por el fallecimiento de su abuela fuera de la isla.

El viernes, Mason Jr. y Hollis-Jefferson se combinaron para 33 unidades.