El brillo de las luces, naturalmente, siempre resalta a los verdaderos protagonistas del espectáculo, los jugadores. Y más cuando se trata de una Final de la NBA, como la que están jugando los Lakers de Los Angeles y el Heat de Miami en el complejo deportivo de Disney World en Orlando, Florida.

Pero de los 12 árbitros asignados para oficiar en al menos uno de los encuentros, hay uno, Tony Brown, que tiene un nexo con Puerto Rico y al menos es familiar para jugadores del patio, dirigentes, oficiales colegas y quizás uno que otro fanático.

Y es que Brown, de 53 años y natural del estado de Florida, comenzó a pitar en las canchas del país en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) a la misma vez que inició su carrera en la NBA hace 18 años. Tuvo que esperar todos esos años para llegar a una Final de la NBA, y ahora es junto a Pat Fraher (19) y Josh Tiven (10), unos de los debutantes en el máximo escenario de la liga estadounidense.

En un partido de 2008 de los Suns de Phoenix, el exjugador Steve Nash cuestionando al árbitro Tony Brown. (Paul Connors)

Brown no fue asignado a ninguno de los primeros dos juegos de la serie (anoche se jugaba el segundo), pero debe debutar el domingo o el martes, en el tercer o cuarto partido.

El Nuevo Día conversó vía telefónica con Brown desde la “burbuja”, y el graduado de Finanzas de Clark Atlanta University conversó sobre cómo su crecimiento y progreso se dio prácticamente a la par en la NBA y el BSN.

¿Cuánto significa esta oportunidad, luego de todos esos años pitando a nivel de la NBA, y esas otras ligas y países como Puerto Rico y Venezuela.

Significa mucho porque el BSN realmente me ayudó a prepararme para trabajar en las finales de la NBA y, ya sabes, trabajar en Venezuela fue un gran campo de entrenamiento, pero el BSN es lo que me ayudó a prepararme y convertirme en un evaluador de jugadas completo. Tengo 18 años en la NBA, así que son 18 en el BSN. Mi primer año en la NBA, Carlos Villanueva me trajo a trabajar y él es la razón por la que comencé a oficiar en el BSN.

Con casi dos décadas de carrera, ¿pensaste que el momento de pitar en una Final de la NBA no llegaría, o es la norma que se tarden tanto?

No creo que haya un calendario. Las personas que toman esa determinación simplemente deciden. Cuando deciden que alguien ha logrado la capacidad de trabajar al más alto nivel, ahí es cuando le dan la oportunidad. Básicamente se la dan porque es una posición ganada. Te tienes que ganar estar allí; forjar tu camino para estar allí.

Tienes carnet de FIBA, por lo que has pitado internacionalmente. ¿Ese tipo de baloncesto te ayudó en algo a seguir progresando en la NBA?

Creo que trabajar en el BSN te ayuda a convertirte en un mejor oficial de baloncesto. El BSN es un muy buen campo de entrenamiento, para aprender. Y el baloncesto allí es muy bueno.

¿En qué manera en específico te ayudó el BSN?

Ayuda desde la perspectiva de poder ver buenos jugadores de baloncesto. Ayuda desde tu perspectiva. Sabes que los juegos son buenos, la competencia es muy buena. Y, simplemente te permite ver jugadas y aprender a oficiar el juego a un nivel superior.

Tony Brown en un partido en Puerto Rico, en el BSN. (VICTOR M. FIGUEROA)

Supongo que sabes que otros árbitros de la NBA en el pasado oficiaron también en el BSN, como Jack Nies, Ed Middleton y más recientemente Ted Bernhardt.

Sí, fueron mis mentores. Y de hecho, fui (a Puerto Rico) para ayudar a capacitar a algunos de los oficiales, pero se dieron cuenta de que me ayudaron tanto como yo a ellos.

¿Cómo comparas haber estado en escenarios como un Juego de Estrellas en la WNBA y la NBA, con la experiencia de estar en una Final?

Oh, ¿sabes qué? No lo sé todavía, porque no la he tenido. (Ríe). Pero te digo una cosa, lo único seguro que sé, es que pienso que cuando estás preparado para ir, salir y trabajar, una vez que superas el nerviosismo, haces eso para lo que has sido capacitado. Eso es todo lo que puedo esperar (de su primer juego en una Final).

¿Cuál es tu meta para ese juego que te asignarán?

El solo hecho de hacer un buen trabajo y no ser el centro de atención de la liga.

¿Tienes planes de volver a pitar aquí en un futuro? ¿Supiste que el BSN jugará este otoño en una burbuja al igual que la NBA?

Puede ser este año dependiendo de cómo funcionen las cosas allí. Eso es lo que escuché (los planes de jugar en una burbuja). Así que podría ser este mismo año.