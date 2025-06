Panam Sports anunció este jueves la lista oficial de 36 deportes que integrarán el programa de competencias de los Juegos Panamericanos de Lima 2027 , con una notable ausencia: el baloncesto no fue incluido en la edición que se celebrará en la capital peruana.

Aunque la organización no ofreció una explicación oficial sobre la exclusión del baloncesto, esta parece estar relacionada con un desacuerdo con la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), que determinó que este deporte se juegue en la división U20 para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, y en la categoría U21 para los Panamericanos, un modelo que Panam Sports no acepta, ya que su posición es que los Juegos deben contar con selecciones absolutas y no con versiones juveniles.