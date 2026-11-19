El empresario puertorriqueño José E. Feliciano y su esposa, Kwanza Jones, están cerca de alcanzar un acuerdo para adquirir a las Sparks de Los Ángeles, de la WNBA, por $750 millones, según informó el medio especializado Sportico.

La pareja negocia la compra de la franquicia con su principal propietario, Mark Walter, en una operación que establecería una nueva marca para la liga femenina de baloncesto.

De concretarse, la transacción superaría por $450 millones el récord establecido este año por el empresario Tilman Fertitta, propietario de los Rockets de Houston, quien acordó pagar $300 millones por el Connecticut Sun.

Sportico atribuyó la información a tres personas familiarizadas con las negociaciones. Hasta el momento, las partes involucradas no han confirmado un acuerdo.

Feliciano y Jones adquirieron en agosto los Padres de San Diego por $3,900 millones, una cifra récord para una franquicia de las Grandes Ligas. También poseen una participación minoritaria en los Timberwolves de Minnesota, de la NBA.

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Feliciano es cofundador de Clearlake Capital, firma de inversiones que participó en la compra del Chelsea de la Liga Premier inglesa en 2022.

Mientras, Walter, quien también es propietario de los Dodgers de Los Ángeles, ha estado reorganizando sus inversiones deportivas.