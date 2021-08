Las denuncias realizadas esta semana por el joven Alexis Joel Hernández tras las dificultades que enfrentó en el coliseo Manuel “Petaca” Iguina en Arecibo para disfrutar de un partido del Baloncesto Superior Nacional (BSN), revelaron los problemas que enfrentan las personas con diversidad funcional en las instalaciones deportivas del país.

El llamado también provocó que la liga repasara con sus 12 franquicias los protocolos a seguir en las respectivas instalaciones sobre el acomodo y trato a fanáticos con discapacidades físicas.

En 2019, Hernández sufrió quemaduras graves en el 71% de su cuerpo a causa de una explosión en su apartamento en México antes iniciar sus estudios universitarios en medicina.

Aun en una etapa de recuperación, el joven de 25 años asistió en silla de ruedas el lunes pasado al encuentro entre los Piratas de Quebradillas y los Capitanes en Arecibo, ya que tiene la pierna izquierda enyesada. Se ubicó en la zona designada para personas con impedimentos físicos en el segundo piso, a pies de distancia de la baranda amarilla con vista al tabloncillo.

Aunque su equipo predilecto ganó (Quebradillas), Hernández salió con un mal sabor del partido y compartió su pensar en su cuenta de Twitter, que tiene más de 26,000 seguidores.

“Si quieres ir a un juego del BSN pero estás en silla de ruedas no te lo recomiendo. Fui al juego de Capitanes y el área de impedidos sin visibilidad, la gente se para en el medio, no te dejan ver, te quieren pasar por encima, se tropiezan y no se disculpan. Por ahora, no vuelvo”, escribió el joven camuyano.

La queja no tardó en recibir respuestas del presidente del BSN, Ricardo Dalmau, y el apoderado de los Capitanes, Frabián Elí, quienes se disculparon y prometieron tomar cartas en el asunto.

Tres días después de la denuncia, Hernández aceptó una invitación especial de los Capitanes para volver el jueves pasado al “Petaca” Iguina para el choque frente a los Brujos de Guayama con menos público en las gradas. Esta vez, fue ubicado en una esquina de los asientos frente al tabloncillo. Hasta allí, llegaron el gerente general Ángel García y el canastero Walter Hodge para saludarlo y pedirle nuevamente disculpas.

“Respondieron a mi llamado y pienso que debe ser así, que a las personas con problemas de accesibilidad les aseguren los espacios porque, como todos, queremos ver el juego. Es lo único que pedimos. Estoy contento con las respuestas y espero que se replique en todas las canchas”, dijo Hernández al ser abordado por El Nuevo Día.

“(Aquella vez) Se tropezaban conmigo. Casi me caen encima. Es una falta de sensibilidad, que ves a alguien en silla de ruedas, y ni siquiera les importa. El punto de esto es que no solamente me apoyen a mí, sino también a otras personas, que tienen problemas de accesibilidad, para que no pasen por lo mismo”, agregó Hernández.

Actúa la liga

El director de torneo del BSN, José Solá informó que, luego de la queja de Hernández, emitió una directriz para que todas las franquicias procuren ofrecerle la mejor experiencia a las personas con impedimentos físicos en cada cancha.

Solá agregó que las 12 instalaciones del BSN fueron inspeccionadas en torno a las entradas, salidas y espacios designados a personas con diversidad funcional.

“En una larga lista de criterios que miramos. No solo analizamos la parte estructural de las instalaciones y sus accesos, sino que también miramos asuntos de seguridad y todo lo que sea operación de equipos e instrumentos requeridos. Llevarnos a revaluar me hace sentir como si no se hubiera observado antes. Sería un planteamiento que no hace honor a la verdad”, dijo Solá.

Zona para impedidos en el segundo nivel del coliseo Manuel "Petaca" Iguina. (David Villafane/Staff)

Aunque las canchas cumplen con los requisitos establecidos por ley, la realidad es que, cuando los partidos son reñidos entre equipos con largo historial de rivalidad —como el caso de Arecibo y Quebradillas— los fanáticos en las zonas de arena y palcos tienden a pararse, acción que obstaculiza la visibilidad de personas, como Hernández, que no pueden hacer lo mismo por sus respectivas condiciones.

“Hay situaciones complejas. Lo que sí debe cumplir la franquicia es con unos criterios básicos, de tener un personal que pueda ayudar a una persona con discapacidad, mostrarle el área que tiene reservada, los accesos, las rampas y ver qué otras necesidades puedan surgir. Que la ubicación sea adecuada no solo en términos del disfrute del espectáculo, sino que tampoco represente un riesgo a nivel de seguridad para su integridad física. Todas las franquicias, como su protocolo sobre los fanáticos, lo tienen medianamente cubierto. Siempre surgen situaciones y sé que la franquicia de Arecibo tomó acción”, añadió el director de torneo.

El jueves, El Nuevo Día visitó la instalación de los arecibeños. En múltiples ocasiones, el anunciador de los Capitanes pidió a los presentes no recostarse en las barandas y evitar quedarse parados frente a los asientos principales, palcos y arena. García señaló que se reforzó la seguridad en las zonas designadas para impedidos. Añadió que los Capitanes tienen abonados con discapacidad física y no habían tenido quejas hasta el pasado lunes.

El Nuevo Día hizo la misma observación el pasado miércoles en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón para el partido entre los Vaqueros y los Cangrejeros de Santurce. Peter Rivera, quien funge como asistente de la gerencia del equipo, resaltó las prioridades de la instalación para la atención de personas en sillas de ruedas al mostrar los ascensores para acceder a la zona de arena y el salón VIP.

La experiencia en Bayamón

En la zona norte y sur de los asientos generales, hay dos espacios separados para personas con impedimentos físicos, que pueden usar el pasamanos como soporte para ver los juegos sin la preocupación de que alguien se les pare al frente de ellos.

Allí estaba el bayamonés Elvin Gómez, quien sufre de paraplejia, y dio un relato de una experiencia agridulce.

En el coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, las zonas designadas para fanáticos con diversidad funcional son amplias y garantiza una mirada al tabloncillo sin obstrucción. (David Villafane/Staff)

“Lo única facilidad que tiene el impedido es general. En preferencia no hay áreas ni en VIP. Una vez fui al frente de la cancha y tuve que acomodarme en una esquina, incluso comprando una silla. No la sacan para colocarme en el espacio. Aquí yo he peleado porque no tienen sillas para acompañantes. Como vengo frecuente y me conocen, la buscan. Nuestros hijos tienen que estar en las sillas generales. Por lo menos donde estoy aquí, veo el juego tranquilo”, dijo Gómez.

En la otra zona, estaba Carlos Ocasio, capitán de la Selección Nacional de baloncesto en silla de ruedas. Resaltó que en Bayamón y Guaynabo la experiencia ha sido satisfactoria. Lo mismo no puede decir de Arecibo. La opinión se la hizo saber a Hernández en Twitter.

“Aquí (en Bayamón), es bien cómodo porque las muchachas (ujieres) te pasan al frente, no tienes que hacer la fila, te tratan superbién. Me han ofrecido ayuda para subir la rampa. Vengo aquí porque estoy cómodo porque, aunque la gente se para, no nos tapan. Pienso que deben hacer como en Guaynabo, donde ya tienen sillas para los acompañantes”, contó Ocasio.