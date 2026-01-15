Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿El donqueo del año? Anthony Black salta por encima de cuatro rivales

El Magic venció el jueves a los Grizzlies en el primer partido oficial de la NBA en Alemania

15 de enero de 2026 - 7:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Anthony Black promedia 15.7 puntos por cotejo en la vigente temporada. (Nick Wass)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Berlín - Paolo Banchero logró 26 puntos y 13 rebotes, Franz Wagner consiguió 18 unidades y nueve rebotes en su regreso a la alineación del Magic, y Orlando venció el jueves en el primer partido de la temporada regular de la NBA en Alemania 118-111 a los Grizzlies de Memphis.

Wagner había estado fuera más de un mes debido a un esguince severo de tobillo, pero pudo regresar en su país natal y jugar junto a su hermano, Moritz Wagner, por primera vez en más de un año. Moritz Wagner se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda el 21 de diciembre de 2024 y regresó a principios de esta semana. Anotó siete puntos en 14 minutos el jueves.

El armador del Magic, Anthony Black, realizó un espectacular donqueo restando 2:28 del cuarto parcial sobre cuatro defensores de los Grizzlies.

Jaren Jackson Jr. anotó 30 puntos, Santi Aldama logró 18 y Cedric Coward consiguió 17 para los Grizzlies, quienes han perdido siete de nueve. Ja Morant de Memphis estuvo fuera por una lesión en la pantorrilla derecha, pero el comisionado de la NBA, Adam Silver, expresó cierto optimismo de que el dos veces All-Star jugará el domingo cuando los Grizzlies y los Magic se enfrenten nuevamente en Londres.

La NBA jugó su primer partido de pretemporada en lo que entonces era Alemania Occidental en 1984. En ese momento, había 10 jugadores internacionales en las plantillas de la NBA.

Esta temporada comenzó con un récord de 135 jugadores internacionales, incluidos 71 de Europa. Se vendieron entradas a aficionados de 62 países para el partido del jueves, dijo la NBA, y más de 250,000 personas intentaron obtener entradas registrándose en el sitio de la liga.

Magic de OrlandoNBABaloncestoAlemania
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
