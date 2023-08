Caguas– El empresario John Herrero, uno de los accionistas que hizo posible la mudanza de los Grises de Humacao para convertirlos en los nuevos Criollos de Caguas, prometió este miércoles que formarán una estructura profesional de trabajo, con miras a ser ganadores desde su llegada a la liga en la temporada 2024 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Herrero y su amigo y socio, el empresario millonario puertorriqueño Ric Elías -quien figura como accionista mayoritario de la franquicia-, fueron admitidos la pasada semana por el BSN al aprobarse la mudanza de la franquicia humacaeña a Caguas. El también empresario Roberto Roca, quien era apoderado en Humacao, se mantendrá en ese puesto en Caguas.

“Vamos a montar una empresa de baloncesto bien profesional con mucha paciencia y mucha disciplina. La paciencia es bien importante porque muchas veces en la vida la paciencia es la forma más rápida de llegar a la meta”, dijo Herrero en una conferencia de prensa en la Ciudad del Turabo para presentar el nuevo equipo.

PUBLICIDAD

Herrero fue uno de los socios de Elías cuando fundó la hoy multimillonaria empresa Red Ventures en Estados Unidos. Hoy día, Red Ventures es una firma de alcance global enfocada en tecnología y mercadeo. Y Elías, establecido en Carolina del Norte, además tiene un amplio porfolio de que incluye telecomunicaciones, servicios financieros, salud y energía.

“Los teléfonos no han parado, las redes sociales no paran… el pueblo de Caguas estaba bien ávido para que se trajera el baloncesto”, agregó Herrero.

Los Criollos desaparecieron de la liga luego de la temporada 2009, poco después de conquistar el único campeonato de su historia en el BSN, en 2006.

Inversión municipal de $10 millones

Durante la conferencia de prensa, el alcalde de la ciudad, William Miranda Torres, recalcó que el municipio está haciendo una inversión de $10 millones para restaurar el Coliseo Roger Mendoza, de los cuales unos $7 millones son directamente para la fase de reconstrucción.

Como invitados de honor en la actividad en un restaurante de Caguas, estuvieron dos glorias del pasado del equipo como Willie Quiñones y Willie Meléndez, quienes jugaron en la franquicia original de los Criollos y coincidieron en la plantilla durante la primera mitad de la década de 1980.

“Nuestra ciudad se incorpora en el Baloncesto Superior Nacional reviviendo a los Criollos luego de 14 años de ausencia. Agradezco la confianza puesta en la ciudad de Caguas por parte de los apoderados”, dijo el ejecutivo municipal. “Sé que uno de los aspectos que más interés ha generado, es precisamente si las instalaciones del Coliseo Roger Mendoza estarán listas. Y tengo que decir que sí. Hay una inversión de $10 millones, de los cuales $7 millones corresponden a la fase de reconstrucción. Y la reconstrucción nos permitirá utilizar la cancha para voleibol y baloncesto, con capacidad aproximada de 3,000 butacas”.

PUBLICIDAD

La última edición de los Criollos jugó en el Coliseo Héctor Solá Bezares, que sufrió daños mayores durante el paso del huracán María en el 2017 y no se ha podido utilizar desde entonces.

Para Roca, quien hizo su entrada a la liga con los Piratas de Quebradillas y ganó un campeonato en 2017, dijo que era importante que ante la evolución que está teniendo el BSN, tener un equipo en una ciudad como Caguas.

“Llevo siete años en el Baloncesto Superior. Creo que ha evolucionado mucho en todos los aspectos. La liga está bien dura, los jugadores que están llegando, ex (jugadores) de la NBA, y era idóneo tener una franquicia en una ciudad de 140,000 habitantes, donde entiendo que el baloncesto va a florecer”, señaló Roca, quien luego de vender la franquicia de los Piratas al empresario estadounidense Dion New previo a la temporada 2022, regresó al circuito adquiriendo a los Grises de Humacao en su tercer año en el BSN, para la campaña 2023.

Tras otro año con récord negativo y el poco respaldo económico de la ciudad, Roca se vio precisado en buscar la mudanza, algo que coincidió con el deseo de hace varios años de Elías y Herrero, por entrar al BSN.

“Ric (Elías) es mi pana desde los 12 años. Jugamos baloncesto en clubes juntos. Jugamos en Fraigcomar, en Torrimar y en el Colegio de Ingenieros, que fue donde más nos hicimos. Jugamos en ‘high school’, él del Colegio del Pilar en Río Piedras y yo de San José. Rob (Roberto Roca) jugaba de Marista. Así que jugabamos los tres en contra, pero después en clubes jugábamos juntos”, recordó Herrero en un aparte con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

“Mi relación más fuerte es con Ric, de toda la vida. Llevamos en negocios 30 años juntos. Con Rob (Roca) me he mantenido en comunicación en distintas etapas de nuestra vida. Y Ric y yo llevábamos cinco años preguntándonos ¿cómo le podemos devolver al baloncesto para atrás, que tanto nos dio en Puerto Rico? Vamos a entrar al BSN”, recordó sobre las muchas conversaciones que tuvieron al respecto. “Y no se había dado la oportunidad. Tuvimos varios toques en otras franquicias, hasta que se dio la oportunidad ahora con Rob y entramos los tres juntos”.

Uno de esos intentos de entrar a la liga fue cuando Roca vendió a los Piratas a finales de 2021 a Dion New, supo El Nuevo Día, pero al final del proceso Elías y Herrero desistieron.

“Rob tiene una experiencia de campeonatos, de finales y de conocer la liga y los jugadores. Y para nosotros es bien importante. Nosotros tenemos una experiencia en mercadeo, en manejo y en crear una estructura, en crear disciplina y estrategias. Yo creo que vamos a ser un equipo bien, bien fuerte”, aseguró Herrero sobre sus aspiraciones con los Criollos.

Endoso del BSN

Herrero dijo también que el enfoque es que más que un juego de baloncesto, pues desean que la fanaticada tenga toda una experiencia que comience desde antes de que se lance el balón al aire en cada noche. Dijo que la idea es que las jornadas de juegos comiencen a las 6:00 de la tarde con actividades previas a cada partido.

PUBLICIDAD

“El área metro está disfrutando de un ‘boom’ en el baloncesto y Caguas se suma a ese gran número de equipos con excelentes roster, que va a representar mucha competencia en esa sección (B) de la liga”, destacó por su lado José Solá, vicepresidente del BSN, refiriéndose al grupo que incluye a los nuevos campeones Gigantes de Carolina y a los subcampeones Vaqueros de Bayamón, entre otros.

“Caguas siempre ha tenido tradición de baloncesto y era una gran área de oportunidad para explotar de nuestra parte”, agregó Solá, señalando que el hecho de que Roca permanecerá al frente como apoderado principal, y que se trata de un traslado, no de una franquicia de expansión, facilitó y aligeró el proceso de aprobación.

En lo que respecta al perfil de los dos nuevos inversionistas que sumaron a Roca, Solá también manifestó su satisfacción y la de la liga.

“Creo que como producto hemos crecido mucho. La entrada de más personas que quieran invertir, quiere decir que hay confianza en el trabajo que se está haciendo en la liga”.