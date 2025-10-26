Opinión
26 de octubre de 2025
DeportesBaloncesto
Noticia
El show de Wembanyama: el jugador francés vuelve a brillar para los Spurs

San Antonio mejoró su récord a 3-0 en el inicio de la temporada de NBA

26 de octubre de 2025 - 6:13 PM

Victor Wembanyama terminó la jornada con 31 puntos y 14 rebotes. (Darren Abate)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Antonio - Victor Wembanyama tuvo 31 puntos, 14 rebotes y seis bloqueos, y los Spurs de San Antonio se recuperaron después de desperdiciar una ventaja de 26 puntos para vencer el domingo 118-107 a los Nets de Brooklyn y mantenerse invictos.

El novato de San Antonio, Dylan Harper, anotó 20 unidades, incluidos siete en el último cuarto para sofocar la remontada de Brooklyn.

Los Spurs mejoraron a 3-0 después de revelar discretamente un ‘banner’ para honrar al entrenador de larga data Gregg Popovich y sus 1,390 victorias en la temporada regular. Fiel a su personalidad humilde, el entrenador del Salón de la Fama no quiso una ceremonia para conmemorar el banner ni para honrarlo a él, y la franquicia atendió sus palabras como lo ha hecho durante tres décadas.

Cam Thomas anotó 40 tantos para empatar a Kevin Durant en el tercer lugar de la lista de carrera de los Nets con 10 juegos de 40 puntos, detrás de Vince Carter (17) y Kyrie Irving (14).

Michael Porter Jr. agregó 16 puntos y Nic Claxton tuvo 10 para Brooklyn, que permaneció sin victorias al comenzar su segunda temporada bajo el entrenador Jordi Fernández.

BaloncestoNBASpurs de San AntonioVictor Wembanyama
