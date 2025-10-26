Luka Doncic estará fuera durante un duro calendario de los Lakers

Los Ángeles - Se anticipa que Luka Doncic esté inactivo durante al menos una semana por tener un dedo de la mano izquierda torcido y dolores en la parte baja de la pierna izquierda, informaron este domingo los Lakers de Los Ángeles.

La noticia ocurre en medio de un gran comienzo de para el canastero esloveno en la temporada, con juego consecutivos de 40 puntos para el conjunto angelinp, quienes juegan este domingo ante Sacramento.

Doncic será evaluado nuevamente en una semana aproximadamente, añadió el equipo.

La pasada semana, en la noche de inauguración, Doncic anotó 43 puntos en la derrota ante los Warriors de Golden State. Al siguiente juego anotó 49 ante Minnesota para liderar a los Lakers a su primera victoria

Los Lakers también están jugando sin su estrella LeBron James, quien estará fuera de acción al menos hasta mediados de noviembre.

Doncic estará ausente durante un ocupado calendario de los Lakers, que tiene seis partidos en un espacio de nueve días.