26 de octubre de 2025
77°nubes rotas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Luka Doncic estará fuera durante un duro calendario de los Lakers

El estelar jugador tiene varias lesiones que le dejarán inactivo por al menos una semana

26 de octubre de 2025 - 5:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luka Doncic se agarra la mano lastimada durante el último juego de los Lakers. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Ángeles - Se anticipa que Luka Doncic esté inactivo durante al menos una semana por tener un dedo de la mano izquierda torcido y dolores en la parte baja de la pierna izquierda, informaron este domingo los Lakers de Los Ángeles.

La noticia ocurre en medio de un gran comienzo de para el canastero esloveno en la temporada, con juego consecutivos de 40 puntos para el conjunto angelinp, quienes juegan este domingo ante Sacramento.

Doncic será evaluado nuevamente en una semana aproximadamente, añadió el equipo.

La pasada semana, en la noche de inauguración, Doncic anotó 43 puntos en la derrota ante los Warriors de Golden State. Al siguiente juego anotó 49 ante Minnesota para liderar a los Lakers a su primera victoria

Los Lakers también están jugando sin su estrella LeBron James, quien estará fuera de acción al menos hasta mediados de noviembre.

Doncic estará ausente durante un ocupado calendario de los Lakers, que tiene seis partidos en un espacio de nueve días.

En su lugar, los Lakers serían liderados por Austin Reaves, quien ha anotó un total de 51 puntos en los primeros dos partidos del equipo.

Tags
Luka DoncicLakers de Los ÁngelesNBABaloncesto
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
