El nuevo alero de los Cangrejeros de Santurce, Emmy Andújar, aseguró haber pasado la página con su ahora exequipo, los Cariduros de Fajardo, y puso fecha al posible estreno con su nuevo conjunto en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Andújar, de 30 años, fue canjeado el pasado viernes junto Chris Brady al conjunto santurcino por Timajh Parker-Rivera, Félix Rivera y consideraciones económicas.

No obstante, no participó en el revés 116-86 ante los Grises de Humacao, debido a que sigue recuperándose de una lesión en la cadera.

“Esto es una franquicia histórica. Tenemos que ganar. Perdimos con Humacao, pero los volveremos a ver nuevamente pronto. Haremos los ajustes”, expresó Andújar.

El versátil alero promedia 16.4 puntos, 6.7 rebotes, 4.9 asistencias y 1.1 robos de balón en 12 juegos en la temporada 2023.

“Sabía que Fajardo me iba a cambiar, pero no sabía a cuál equipo. Estoy aquí ahora. De salud estoy bien. Si Dios quiere, debuto la semana que viene”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Tras su lesión, el conjunto fajardeño se cayó en la tabla de clasificación y ocupa el sótano de la Sección B.

Incluso, el domingo, el dirigente Allans Colón llegó a un acuerdo con la gerencia del equipo para salir de la dirección técnica. Horas después de eso, los Cariduros ganaron, con el interino Jorge Otero al mando, a los Gigantes de Carolina.

“Es parte del juego”, agregó Andújar.

Sobre su nuevo rol con los Cangrejeros, Andújar indicó que será diferente.

“Va a cambiar comparado con Fajardo. Pero yo solo quiero venir aquí y ayudar a ganar el campeonato”, destacó.

Abierto a regresar a la Selección Nacional

Por otro lado, el alero explicó que, si bien fue decisión suya no vestir más el uniforme de la Selección Nacional durante los últimos compromisos, de recibir una llamada para el Mundial, eso podría cambiar.

“No he hablado con ellos. No estoy jugando porque fue decisión mía. Estoy mirando a ver. Si no me llaman, es parte del negocio. Quería descanso para estar con mi familia. Me mudé de Nueva York a Florida para no dejar a mi esposa sola”, abundó.

“Pero si se da la oportunidad del Mundial, que es un torneo que me perdí en 2019 porque me cortaron, estaría dispuesto. Vamos a ver qué puede pasar”, sentenció.

El Mundial de Baloncesto se llevará a cabo del 25 de agosto al 10 de septiembre en Filipinas, Japón e Indonesia.