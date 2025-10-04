🔴 EN VIVO: el Heat de Miami y el Magic de Orlando de la NBA se enfrentan en Puerto Rico
El espectáculo de la NBA regresó a la isla después de casi dos décadas de ausencia
4 de octubre de 2025 - 8:00 AM
Actualizado el 4 de octubre de 2025 - 7:55 PM
¡Se acabó la espera!
El Heat de Miami y el Magic de Orlando comenzaron, esta noche, su histórico desafío de pretemporada de la NBA en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot ante la asistencia de miles de fanáticos.
Aquí podrás disfrutar de la transmisión, en vivo, del choque que contó con figuras de la NBA como Andrew Wiggins, Bam Adebayo, Nikola Jovic, Paolo Banchero, Franz Wagner y Jalen Suggs, entre muchos otros.
Este partido es la primera ocasión en que el Heat juega en la isla desde el 2006, año en que enfrentó a los Pistons de Detroit en el mismo escenario.
En aquel entonces, con figuras como Shaquille O’Neal y Dwyane Wade, así como los veteranos canasteros Gary Payton y Alonzo Mourning, Miami cayó 84-64 ante un Detroit que contaba en sus filas con Chauncey Billups, Richard Hamilton, Tayshaun Prince y Rasheed Wallace, entre otros.
A continuación, lo que debes saber del partido.
El encuentro, cuyos organizadores anunciaron que está ‘sold-out’, se llevará a cabo este sábado 4 de octubre a las 8:00 p.m.
Si bien se espera la presencia de jugadores de renombre como Adebayo por el Heat, así como las jóvenes figuras emergentes del Magic (Banchero y Wagner), es importante recordar que se trata de un juego de pretemporada. Los entrenadores suelen administrar los minutos de sus titulares para evitar lesiones y evaluar a nuevos talentos.
El juego de exhibición entre el Heat y el Magic provocará un impacto de $8.3 millones en la economía boricua, anunciaron las entidades gubernamentales.
