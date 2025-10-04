🔴 EN VIVO: el Heat de Miami y el Magic de Orlando de la NBA se enfrentan en Puerto Rico

¡Se acabó la espera!

Aquí podrás disfrutar de la transmisión, en vivo, del choque que contó con figuras de la NBA como Andrew Wiggins, Bam Adebayo, Nikola Jovic, Paolo Banchero, Franz Wagner y Jalen Suggs, entre muchos otros.

Este partido es la primera ocasión en que el Heat juega en la isla desde el 2006, año en que enfrentó a los Pistons de Detroit en el mismo escenario.

En aquel entonces, con figuras como Shaquille O’Neal y Dwyane Wade, así como los veteranos canasteros Gary Payton y Alonzo Mourning, Miami cayó 84-64 ante un Detroit que contaba en sus filas con Chauncey Billups, Richard Hamilton, Tayshaun Prince y Rasheed Wallace, entre otros.

A continuación, lo que debes saber del partido.

Día y hora

El encuentro, cuyos organizadores anunciaron que está ‘sold-out’, se llevará a cabo este sábado 4 de octubre a las 8:00 p.m.

*Debe descargar su boleto y presentarlo en formato Wallet. No se aceptarán fotos de los boletos para escanear.

Rosters preliminares de ambos equipos en los campos de entrenamiento

Magic:

Paolo Banchero — Alero / Delantero Franz Wagner — Alero / Escolta Jalen Suggs — Escolta / Armador Desmond Bane — Escolta Anthony Black — Armador Tyus Jones — Armador Wendell Carter Jr. — Centro / Delantero Goga Bitadze — Centro Tristan da Silva — Alero / Delantero Jonathan Isaac — Alero / Delantero Moritz Wagner — Centro Jett Howard — Escolta / Alero Jase Richardson — Armador / Escolta Noah Penda — Alero / Delantero Orlando Robinson — Centro Jamal Cain — Alero / Delantero Colin Castleton — Centro Justin Minaya — Alero Lester Quiñones — Escolta Reece Beekman — Armador Alex Morales — Escolta / Alero (contrato Exhibit 10)

Alex Morales posee un contrato no garantizado con el Magic de Orlando. El boricua intenta ganarse un espacio en el equipo. (John Raoux)

Heat:

Bam Adebayo — Centro / Delantero *Tyler Herro — Escolta / Armador (no jugará por lesión) Simone Fontecchio — Alero Myron Gardner — Alero (contrato dos vías) Vladislav Goldin — Centro (contrato dos vías) Kasparas Jakučionis — Armador / Escolta Jaime Jaquez Jr. — Alero / Delantero Nikola Jovic — Alero / Delantero Pelle Larsson — Escolta / Alero Davion Mitchell — Armador Norman Powell — Escolta Terry Rozier — Armador / Escolta Dru Smith — Armador Kel’el Ware — Centro / Delantero Andrew Wiggins — Alero Precious Achiuwa — Centro / Delantero Dain Dainja — Delantero Keshad Johnson — Alero / Delantero Trevor Keels — Armador / Escolta Jahmir Young — Escolta / Armador Ethan Thompson — Escolta (contrato Exhibit 10)

Otras actividades

Si bien se espera la presencia de jugadores de renombre como Adebayo por el Heat, así como las jóvenes figuras emergentes del Magic (Banchero y Wagner), es importante recordar que se trata de un juego de pretemporada. Los entrenadores suelen administrar los minutos de sus titulares para evitar lesiones y evaluar a nuevos talentos.

