San Germán.- Los Vaqueros de Bayamón celebraban el título en la casa de Arquelio Torres el sábado mientras que los fanáticos de los Atléticos observaban apesadumbrados y frustrados la fiesta de los visitantes desde las gradas superiores.

Algunos fueron malos perdedores y lanzaron objetos al tabloncillo. Estas acciones aleatorias no opacaron la acción de la mayoría de los sangermeños que volvieron a llenar el coliseo en la Ciudad de las Lomas, permaneciendo en la instalación acabado el encuentro para aplaudir y agradecer a la escuadra que devolvió alegría al pueblo tras una sequía de 25 sin jugar en la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

La temporada de ensueño del “Monstruo Anaranjado” finalizó en el sexto juego de la serie de campeonato con una derrota 75-61 en el sexto juego frente a los Vaqueros. Fue un tercer partido consecutivo en que la defensa vaquera dejó a la escuadra atlética en 65 puntos o menos.

De paso, la racha de 18 victorias consecutivas en el Arquelio Torres fue quebrada el sábado, precisamente por Bayamón, último equipo en ganar en San Germán el pasado primero de mayo.

En el camerino local, con caras largas y varias botellas de champán para celebrar el resultado improbable de 2022, el dirigente Eddie Casiano encontró palabras para agradecer la gesta del equipo en su primer año como dirigente en la franquicia donde se hizo estrella como jugador en los años noventa.

“Es duro porque uno pierde pero contento porque el grupo se unió al final y pudimos competir, estar de tú a tú contra los mejores equipos. Nadie esperaba que ganáramos en los cuartos de final y en semifinales. Estuvimos cerca pero estuvimos ante un equipo que hizo lo que tenía que hacer”, dijo Casiano antes de salir del camerino para agradecer a los fanáticos que lo vitorearon.

“Ese equipo (Bayamón) está estructurado para quedar campeón. Nosotros estamos aquí de presentados. Competimos y dimos lo mejor de nosotros. Me quito el sombrero ante ellos pero también a la fanaticada de nosotros. Creo que fue de las mejores fanaticadas de la temporada. El resurgir de muchos jóvenes que lucieron muy bien. Nos da mucha esperanza para el futuro. Hoy, duele. Uno se molesta como competidor por perder. Pero, a lo mejor de aquí en dos semanas uno dice, contra, hay 10 equipos que quisieron estar en la posición de nosotros. Mi respeto a Bayamón y a mi ciudad”, agregó.

Ante la lesión de Norris Cole en el rostro, Casiano apostó a traer de vuelta al base Nate Mason Jr., héroe de cuartos de final y semifinales ante Santurce y Arecibo, respectivamente, luego de una lesión el tobillo contra los Capitanes en el tercer juego.

Tras tres semanas si jugar, Mason Jr. lució fuera de ritmo, atinando solo tres puntos en ocho intentos al canasto.

“Morimos con quien comenzó con nosotros. Cole tenía una fractura bastante fea. Si cogía una un golpe más podía perder hasta el ojo. Eso fue lo que hablamos y responsablemente teníamos que guardarlo. Hubo conversación de traer a Will Daniels pero con Angel Rodríguez y otros armadores para “matchear”, es una decisión que no me arrepiento y que hice. Estoy orgulloso del grupo como quiera”, indicó.

Los Atléticos se quedaron a dos victorias del campeonato número 15 y el primero desde 1997 pero su gesta este año fue improbable luego de jugar para 9-23 en 2021, el equipo fue adquirido por un grupo de sangermeños liderado por José “Cheo” Rivera que trajo a Casiano, recién despedido de los Piratas de Quebradillas y la Selección Nacional, como mentor y gerente general.

Cambiaron por el trío de José “Money” Rodríguez, Luis “Pelacoco” Hernández y Jorge Brian Díaz con Quebradillas, dándole a Gary Bronwe y Phillip Wheeler. Junto a Mason Jr. y el espectacular importando Rondae Hollis-Jefferson, los Atléticos terminaron terceros en la Sección A con 18-14, primer récord ganador de San Germán desde 2015.

Eliminaron a los Cangrejeros de José Juan Barea en los cuartos de final, una serie tensa que incluyó una suspensión de un partido a Hollis-Jefferson por una trifulca. En la semifinal, dominaron en cinco juegos para sacar del paso a los campeones de 2021. Frente a los Vaqueros, acabaron con su invicto de playoffs con una final competitiva de seis asaltos.

No hay duda de que el baloncesto está de vuelta en San Germán y Casiano abrazó el apoyo masivo del pueblo.

“En esta temporada aprendí muchas cosas desde los playoffs. Pero, cuando más necesitaba estar en un equipo en mi carrera, después de lo que pasó en Quebradillas y la Selección Nacional, fue lo mejor que pasó en mi vida. Saqué el provecho y di lo mejor posible. Saqué las cartas del libro completo y pudimos llegar. Nos falta por cumplir el objetivo. Pero, agradecido con todo el mundo. Todo el mundo entiende. Fue un año bueno. Ahora hay que trabajar más y prepararnos mejor. Mejorar lo que hicimos este año, no en cuestión de campeonato, sino en jugadores individual. Ver las debilidades. Es un grupo que podemos mantener juntos”, indicó Casiano.

Además del trío de Money, Pelacoco y Díaz, Casiano, con contrato hasta 2023, informó que hay acuerdos verbales para retener a Tjader Hernández y Onzie Branch.