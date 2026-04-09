Entre paciencia y presupuesto: el dilema de los Cangrejeros con Viktor Lakhin

Los Cangrejeros de Santurce prefieren vestirse de paciencia con el desempeño del importado ruso Viktor Lakhin a tener que inflar la nómina del equipo.

El centro de 6′9″ pies no ha tenido un impacto mayor en la pintura para los crustáceos desde su llegada al Baloncesto Superior Nacional (BSN).

En cuatro juegos, tiene media de 4.0 puntos y apenas 3.5 rebotes en 14 minutos por cotejo.

El dirigente Nelson Colón reconoce el proceso atropellado de Lakhin para adaptarse al torneo local, dejando claro que el pivot no arribó al quinteto metropolitano a ser una bujía, atado también a que la franquicia quiere mantener la billetera cerrada.

“Aquí hay una situación que todos tenemos que entender y se llama el 'salary cap’. Es real y vino para cambiar el juego. Hemos sido bien disciplinados en aprender que tenemos que aprender con el cap”, manifestó Colón a El Nuevo Día en conferencia de prensa luego del triunfo del martes frente a los Atléticos de San Germán.

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“Dicho eso, creo que Viktor no es un jugador que nos va a cargar. No es un jugador atractivo, de gran nombre, pero sabe jugar baloncesto. Espero poder llegar a una conclusión en cinco partidos para ser justo con él. Está en una liga que nunca ha jugado. Si la gente se cree que Viktor nos va a cargar está equivocada. Para eso está Walter Hodge, Angelito Rodríguez, Ángel Matías, Isaiah Piñeiro, Malik Beasley y Jordan Howard, que viene pronto. Ellos tienen ese trabajo. Viktor tiene otro”, agregó Colón.

Los Cangrejeros, quienes atravesaron por una docena de importados en 2025, anunció para este año que comenzaría la competencia jugando con dos refuerzos cuando anunciaron al enebeísta Malik Beasley, quien promedia 25.4 unidades.

En segundo era el alero Jacob Wiley, campeón con Colón en los Vaqueros en 2022. Una lesión del canastero provocó optar por Lakhin, de 24 años, y con experiencia colegial en Cincinnati y Clemson. En NCAA promedió 9.3 puntos y 5.8 rebotes.

“No podemos esperar que él haga unas cosas que nosotros no esperamos que él haga. Que haga las cosas que nosotros esperamos que él pueda hacer”, subrayó Colón.

Santurce tiene los derechos del delantero exenebeísta DeMarcus Cousins, al cambiar a Hassan Whiteside a los Mets de Guaynabo.

Según la liga, ningún equipo se pasó del tope salarial colectivo de $1.4 millones en 2025. Para 2026, aumentó el 'soft cap’ a $1 millón, con un ‘hard cap’ de $1.5 millones.

Los Cangrejeros, con récord de 3-2, regresan a la acción el jueves cuando reciban a los Gigantes de Carolina-Canóvanas.