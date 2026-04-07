Tremont Waters está día a día y George Conditt IV no tiene fecha de debut con los Gigantes

Los Gigantes de Carolina-Canóvanas jugarán el sábado su primer partido de temporada como local en el Coliseo Carlos Miguel Mangual sin el centro George Conditt IV.

Además, el base titular Tremont Waters está en duda.

Waters sufrió una hiperextensión en la rodilla derecha durante una jugada en la victoria en tiempo extra en San Germán el pasado sábado.

El quinteto gigante pasó un susto debido a que el también armador de la Selección Nacional retornó al Baloncesto Superior Nacional (BSN) luego de perderse el año pasado por una operación en el tendón de Aquiles.

Tras la caída, Waters, de 28 años, pudo caminar por su cuenta al banquillo visitante del Coliseo Arquelio Torres Ramírez. Terminó la noche con 15 puntos.

El martes, el dirigente Carlos González informó que el valioso canastero está día a día. Se perdió el encuentro del lunes en Arecibo y probablemente esté fuera del partido del jueves contra los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente.

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“Salió en el MRI (prueba de resonancia magnética) que no hay ningún daño estructural. Día a día. Le molesta un poco. A ver cuándo se siente bien y nuevamente se incorpora. Pero, está haciendo terapia para regresar”, dijo González.

“Hoy (martes) sigue en rehabilitacíon. Mañana (miércoles) veremos a ver cómo se siente en la práctica. Ahí a determinar eventualmente (cuándo juega). Vamos día a día. Por lo menos físicamente no tuvo un daño. Es cuestión de que se le vaya la molestia”, agregó.

En cuanto a Conditt IV, el también centro de la Selección Nacional, de 25 años, comenzó el torneo en la lista de lesionados debido a un desgarre en la pantorrilla. Según González, no hay fecha para su estreno.

George Conditt IV, de los Gigantes de Carolina-Canóvanas, controla el balón en el primer juego de los cuartos de final contra los Vaqueros de Bayamón en 2025. (BSN / Joseph Colón)

“Está en el proceso de rehabilitación, de volver. Entendemos que todavía le falta un poco más. Está haciendo cosas leves en cancha pero todavía sin movimientos de explosividad y nada de eso. Dentro del proceso, va bien”, informó el técnico carolinense.

“Es tener paciencia. Tiene que fortalecer el área. Está en ese proceso, de hacer movimientos. Entiendo que todavía falta un poco más. No lo podemos tirar ahí porque se sienta bien. Tenemos que ser bien cautelosos y responsables en eso”, añadió.

Los Gigantes apuestan desde temprano con Waters y Conditt IV, protagonistas del primer y único campeonato de la franquicia en 2023.

Aunque el torneo 2026 del BSN inició el 21 de marzo, el conjunto no debutó hasta el 1 de abril con un revés en Manatí.

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Al momento, juegan para 1-2, con un partido más en la carretera el jueves.

El partido inaugural como local se atrasó debido a mejoras en el Mangual, la cancha local de los Gigantes desde 2025, año que la escuadra quedó fuera del Coliseo Guillermo Angulo debido a que el ayuntamiento no renovó el arrendamiento del complejo.

La noticia sobre la salida forzada de Carolina, de último momento, obligó a los Gigantes a jugar seis partidos en la calle mientras se preparaba el Mangual. Finalizaron la gira con récord de 4-2.

“Esos son las cartas que te tocan. Hay que bregar con lo que nos toca. Buscar la manera de seguir preparándonos con la situación que tenemos. Ir mejorando día a día. Es un poco más difícil la parte de la preparación pero no hay excusas. No es la primera vez que nos sucede. Seguir mejorando”, dijo González.

Los Gigantes han realizados sus prácticas en JUMP Sports Development Center en Hato Rey, además del Colegio Universitario de San Juan.