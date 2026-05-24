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¡Lo logró! La boricua Nicole Santiago llega a la cima del Everest

La alpinista se convierte en la primera puertorriqueña en alcanzar la cumbre de la montaña más alta del mundo

24 de mayo de 2026 - 4:10 PM

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Nicole Santiago sostiene el cartel “¡Sí se puede!” tras alcanzar la cima del Monte Everest, convirtiéndose en la primera puertorriqueña en lograr la histórica hazaña. ( she.moves.boldly)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Nicole Santiago, quien inició en marzo su ascenso al Monte Everest, completó este fin de semana una hazaña histórica que la convierte en la primera puertorriqueña en alcanzar la cima de la montaña más alta del mundo.

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Santiago, hija de padre puertorriqueño y asidua visitante de la isla, compartió la noticia en sus redes sociales tras completar la expedición.

“¡Sí se puede!”, escribió la alpinista en su cuenta de Instagram.

La atleta de 41 años había comentado previamente a este medio que uno de los mayores retos no solo era llegar a la cima, sino hacerlo a esa edad, cuando, según especialistas en el deporte, las capacidades físicas del alpinista pueden comenzar a disminuir.

La publicación fue realizada en su cuenta de Instagram, @she.moves.boldly, donde aparece equipada con indumentaria de alta montaña y sosteniendo dos letreros: uno con la bandera de Puerto Rico y otro con la de Estados Unidos.

En el mensaje que acompaña la imagen, la deportista reflexionó principalmente sobre su identidad boricua.

“Durante mi crecimiento me cuestionaba si era suficientemente puertorriqueña. Pero ahora que estoy en la cima del mundo como la primera puertorriqueña en el Everest, he comprendido que la identidad no se pone a prueba, sino que se honra y se lleva con orgullo”, escribió la californiana-boricua.

El otro cartel visible en la fotografía incluye detalles sobre los metros recorridos y la fecha del ascenso al Everest, junto a símbolos de Nepal, país donde se ubica la montaña, además de referencias a la expedición.

Con esta conquista, la alpinista completa además el reto de escalar las montañas más altas de cada continente, incluido el Kilimanjaro, en África.

Tags
alpinismoMonte EverestAsiaHimalayaNepal
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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