Cangrejeros propinan segunda derrota consecutiva a los Atléticos

Malik Beasly anotó 23 puntos, Ángel Rodríguez regresó para encestar 22 y los Cangrejeros de Santurce derrotaron el martes, 97-88, a los Atléticos de San Germán en el Coliseo Roberto Clemente.

Los crustáceos mejoraron a 3-2, mientras que los Atléticos perdieron por segunda vez consecutiva luego de un inicio de 5-0.

El Monstruo Anaranjado se vio sin el importado Alexander Hamilton por segundo partido consecutivo debido a una lastimadura de tobillo.

Rodríguez, por su parte, se perdió los últimos dos compromisos de Santurce debido a una molestia en el hamstring. Salió del banco para jugar 23 minutos, añadiendo también seis rebotes y tres asistencias.

Walter Hodge Jr. e Isaiah Piñeiro añadieron 11 puntos cada uno.

Por los Atléticos, Monstrezl Harrell tuvo un doble-doble de 16 unidades y 13 rebotes. Marlon Hargis también encestó 16. André Curbelo, en cambio, terminó con 14 tantos y 15 asistencias. Georgie Pacheco finalizó con 15 y Nick Perkins con 14 .

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Los Cangrejeros se llevaron la primera mitad 46-45. Beasly tuvo 13 puntos pese a cometer tres faltas.

Por San Germán, Curbelo registró 12 unidades con siete asistencias.

Los Atléticos se despegaron por 10 tantos en el tercer periodo, 62-52, con dos triples de Marlon Hargis.

Santurce se mantuvo al acecho al verse abajo por doble figura. Un triple de Rodríguez empató el encuentro a 79 a mediados del cuarto periodo. Hargis contestó con otro bombazo para retomar la ventaja.

Igualados a 84, Beasly disparó tripleta que puso a los locales arriba, 87-84, con 2:43 minutos por jugarse, obligando a San Germán a pedir tiempo. Los locales siguieron caliente con un avance de 9-2, alejándose 93-86.

El último periodo fue a favor de Santurce 33-15. San Germán se despidió con 12 tiros libres fallados, nueve en la primera mitad.