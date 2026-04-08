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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cangrejeros propinan segunda derrota consecutiva a los Atléticos

Santurce derrotó a San Germán en el regreso a cancha de Ángel Rodríguez, quien lució con 22 puntos

8 de abril de 2026 - 10:26 PM

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Montrezl Harrell, refuerzo de los Atléticos, tira al canasto contra los Cangrejeros. (Derek Toro Guardarrama)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Malik Beasly anotó 23 puntos, Ángel Rodríguez regresó para encestar 22 y los Cangrejeros de Santurce derrotaron el martes, 97-88, a los Atléticos de San Germán en el Coliseo Roberto Clemente.

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Los crustáceos mejoraron a 3-2, mientras que los Atléticos perdieron por segunda vez consecutiva luego de un inicio de 5-0.

El Monstruo Anaranjado se vio sin el importado Alexander Hamilton por segundo partido consecutivo debido a una lastimadura de tobillo.

Rodríguez, por su parte, se perdió los últimos dos compromisos de Santurce debido a una molestia en el hamstring. Salió del banco para jugar 23 minutos, añadiendo también seis rebotes y tres asistencias.

Walter Hodge Jr. e Isaiah Piñeiro añadieron 11 puntos cada uno.

Por los Atléticos, Monstrezl Harrell tuvo un doble-doble de 16 unidades y 13 rebotes. Marlon Hargis también encestó 16. André Curbelo, en cambio, terminó con 14 tantos y 15 asistencias. Georgie Pacheco finalizó con 15 y Nick Perkins con 14 .

Los Cangrejeros se llevaron la primera mitad 46-45. Beasly tuvo 13 puntos pese a cometer tres faltas.

Por San Germán, Curbelo registró 12 unidades con siete asistencias.

Los Atléticos se despegaron por 10 tantos en el tercer periodo, 62-52, con dos triples de Marlon Hargis.

Santurce se mantuvo al acecho al verse abajo por doble figura. Un triple de Rodríguez empató el encuentro a 79 a mediados del cuarto periodo. Hargis contestó con otro bombazo para retomar la ventaja.

Igualados a 84, Beasly disparó tripleta que puso a los locales arriba, 87-84, con 2:43 minutos por jugarse, obligando a San Germán a pedir tiempo. Los locales siguieron caliente con un avance de 9-2, alejándose 93-86.

El último periodo fue a favor de Santurce 33-15. San Germán se despidió con 12 tiros libres fallados, nueve en la primera mitad.

Al final del compromiso, Beasly y Christian Pizarro tuvieron que ser aguantados debido a una discusión.

Tags
Cangrejeras de SanturceAtléticos de San GermánBSNAndré Curbelo
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Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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