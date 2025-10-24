“Es nuestro hermano”: el Heat muestra apoyo total a Terry Rozier tras escándalo de apuestas

Memphis - La realidad comenzó a hacerse patente para el Heat de Miami el viernes, cuando se reunieron para una sesión de entrenamiento matutina y Terry Rozier no estaba con el equipo.

Y es casi seguro que eso no cambiará pronto.

Rozier ha sido suspendido indefinidamente por la NBA después de ser arrestado el jueves por agentes federales y acusado por su presunta participación en un plan en el que, según los fiscales, conspiró con amigos para ayudarles a ganar apuestas basadas en su rendimiento en un partido de marzo de 2023, cuando jugaba con los Charlotte Hornets.

“Lo apoyamos incondicionalmente”, dijo el capitán de los Heat, Bam Adebayo, en Memphis, Tennessee, antes del partido de Miami contra los Grizzlies. “Al fin y al cabo, es nuestro hermano. Se sintió un poco extraño sin él aquí, la verdad, porque es la primera persona con la que hablo por la mañana. Aporta una gran energía a nuestro equipo”.

PUBLICIDAD

Adebayo dejó claro lo que los jugadores sienten por Rozier.

“Lo respaldamos”, dijo Adebayo. “Apoyo total”.

Los Heat ahora tienen que seguir adelante, al igual que los Trail Blazers de Portland deben hacerlo sin el entrenador Chauncey Billups, también arrestado el jueves y suspendido por su presunta participación en otro esquema de apuestas, este relacionado con una red de trampas en el póker respaldada por la mafia.

1 / 11 | En imágenes: Chauncey Billups, del Salón de la Fama al centro de la polémica. Chauncey Billups y Carlos Arroyo se reencuentran en un partido entre los Pistons y Magic en 2006. - GERARDO MORA 1 / 11 En imágenes: Chauncey Billups, del Salón de la Fama al centro de la polémica Chauncey Billups y Carlos Arroyo se reencuentran en un partido entre los Pistons y Magic en 2006. GERARDO MORA Compartir

Las acusaciones de apuestas ilegales que rodean a Rozier salieron a la luz a finales de enero. No pareció afectado en los partidos que siguieron, anotando al menos 19 puntos en tres de los siguientes cuatro encuentros.

Pero desde entonces, sus números han caído drásticamente en comparación con su promedio de carrera. En los últimos 39 partidos de Miami hasta el viernes, incluyendo la postemporada de 2025, Rozier solo ha participado en 18 partidos y promedió 5.9 puntos con un 31% de acierto en tiros de campo. Sus promedios de carrera antes de eso eran de 13.8 puntos con un 42% de acierto.

“Terry es alguien muy querido por todos nosotros”, dijo el entrenador de los Heat, Erik Spoelstra. “Ha tenido un impacto realmente positivo en nuestro vestuario, tanto en el personal como en los jugadores, e incluso el año pasado, cuando no estaba en la rotación con frecuencia. Le enviamos nuestros mejores deseos y nuestro apoyo mientras atraviesa esta situación”.

Rozier, a través de su abogado, ha negado cualquier delito. Los Heat no han hecho comentarios sobre la parte legal del caso, al igual que los Hornets, el equipo con el que Rozier jugaba durante el partido del 23 de marzo de 2023 en cuestión.

PUBLICIDAD

Rozier fue titular con Charlotte y jugó bastante bien en sus nueve minutos y medio en cancha, con cinco puntos, cuatro rebotes, dos asistencias y un robo. Esa sigue siendo una de las dos únicas veces en su carrera que ha conseguido tantos puntos, rebotes y asistencias en un primer cuarto.

Rozier alegó dolor en el pie como motivo para no regresar a ese partido, y se perdió los últimos ocho partidos de Charlotte esa temporada. Los Hornets ya habían quedado eliminados de la contienda por los playoffs y no es raro que los jugadores, incluso con lesiones leves, no jueguen partidos intrascendentes al final de la temporada.

Los jugadores de los Heat se reunieron el jueves, horas después de que Rozier fuera arrestado por las autoridades federales en Orlando, Florida, y dedicaron parte de la sesión a hablar sobre cómo apoyar a su compañero.

“Es nuestro hermano”, dijo el alero Jaime Jaquez Jr. “Hemos pasado mucho tiempo con él. Ya veremos qué pasa. Hay muchas cosas que desconocemos. Estamos esperando que salga más información”.

Rozier no formó parte de la rotación de jugadores para el partido inaugural de la temporada de Miami en Orlando el miércoles. Estaba uniformado y en el banquillo, disponible para jugar si los Heat lo necesitaban. Esa noche no había ningún indicio de que se avecinaran nuevos problemas legales.

Cuando el equipo salió de Orlando el jueves, era obvio que Rozier no volvería a estar con el equipo en un tiempo. El desafío ahora para los Heat, dijo Spoelstra, es averiguar cómo seguir adelante.