La NBA no quería comenzar su temporada de esta manera

Miami - Al comenzar esta semana una nueva temporada de la NBA, el entrenador Rick Carlisle y los Pacers de Indiana recibieron su informe anual sobre lo que se debe y no se debe hacer en los juegos de azar.

Generalmente, se permiten las apuestas en casinos. También se permiten las apuestas en otros deportes, siempre que sean legales.

Apostar en el baloncesto de la NBA no lo es.

Para los veteranos del deporte, es el tipo de entrenamiento que puede parecer rutinario, casi aburrido, quizás. Pero las posibles repercusiones por infringir las reglas son ahora clarísimas después de que el entrenador de Portland, Chauncey Billups, y el base de Miami, Terry Rozier, se encontraran entre las casi tres docenas de personas arrestadas el jueves por lo que las autoridades federales describieron como su participación en diversas actividades de apuestas ilícitas.

Estos acontecimientos representan un desafío inesperado para una liga que esperaba comenzar la temporada con fuerza, impulsada por un partido inaugural visto por millones de personas que se desembocó en una emocionante doble prórroga. Ya se han visto actuaciones impresionantes: Victor Wembanyama anotó 40 puntos en su debut de temporada con San Antonio, el actual MVP Shai Gilgeous-Alexander anotó 55 para Oklahoma City, Stephen Curry de Golden State y Aaron Gordon de Denver ofrecieron un espectáculo increíble.

Chauncey Billups también tuvo que comparecer a la corte. (Jenny Kane)

Esos deberían ser el tema de conversación de la liga ahora mismo. No es así. Todo eso ha quedado eclipsado. La NBA ahora se enfrenta a preguntas sobre la omnipresencia de las apuestas en el baloncesto y a la incertidumbre sobre lo que podría suceder a continuación.

“Un día impactante”, dijo Carlisle, quien contó que intentó sin éxito contactar con Billups para ofrecerle apoyo. “Esta es una situación muy grave”.

Las acusaciones contra Rozier y Billups

Rozier, quien fue arrestado en Orlando, Florida, donde el Heat abrió la temporada contra el Magic, está acusado de decirle a un asociado que jugaría con moderación en un partido el 23 de marzo de 2023, cuando jugaba con los Hornets de Charlotte. Rozier jugó poco menos de 10 minutos y no alcanzó muchas de las líneas de apuestas en torno a su rendimiento.

Se ganaron apuestas por un valor de más de $200,000, dijeron funcionarios federales, basándose en la información que compartió Rozier.

Billups, jugador del Salón de la Fama, fue arrestado en Lake Oswego, Oregón, acusado de participar en una trama de póker que, según las autoridades federales, estafó a las víctimas por al menos $7 millones. Billups fue una de las 31 personas arrestadas por cargos relacionados con el póker, y algunos de ellos eran, según las autoridades, miembros de tres familias de la mafia.

Las acusaciones por los casos de apuestas con información privilegiada y póker fueron separadas, pero parece que Billups también fue mencionado, aunque no por su nombre, en el de apuestas. Alguien con un historial similar al de Billups, residente de Oregón que jugó en la NBA de 1997 a 2014 y ha sido entrenador desde 2021, fue acusado de proporcionar información privilegiada a alguien que la utilizó para elaborar apuestas sobre los partidos de los Trail Blazers en 2023.

Esa persona está descrita en ese documento únicamente como Coconspirador 8.

Billups y Rozier comparecieron ante el tribunal el jueves y se encuentran fuera de la liga por tiempo indefinido, tras ser suspendidos por la NBA tan solo horas después de su arresto. Un abogado de Billups calificó a su cliente como un “hombre íntegro”, mientras que el abogado de Rozier afirmó que el jugador “no es un apostador” y “espera ganar esta batalla”.

En un comunicado, la NBA dijo que toma “estas acusaciones con la mayor seriedad y que la integridad de nuestro juego sigue siendo nuestra principal prioridad”.

Un negocio para la NBA las apuestas

Sin embargo, las apuestas se han convertido en un gran negocio para la NBA, al igual que para prácticamente todas las ligas deportivas profesionales en esta era en la que las apuestas deportivas son legales en gran parte del país. Actualmente, la práctica está permitida de alguna forma en 38 estados. Misuri se unirá a esa lista a finales de este año, y también está permitida en el Distrito de Columbia y en Puerto Rico.

“Es un mundo muy diferente al de hace unos años, con la llegada del juego legalizado”, señaló Carlisle.

Algunos líderes de la liga fomentaron el crecimiento de las apuestas legalizadas. En 2014, el comisionado de la NBA, Adam Silver, escribió un artículo de opinión en The New York Times en el que señalaba un floreciente negocio clandestino de apuestas deportivas ilegales que opera sin regulación ni supervisión. Abogó por un enfoque diferente.

Una decisión de la Corte Suprema de 2018 finalmente allanó el camino para la era moderna de las apuestas deportivas legalizadas. Hoy día, la NBA cuenta con dos socios oficiales de juegos, FanDuel y DraftKings Sportsbook, y mantiene relaciones con al menos 12 operadores de juegos autorizados. Incluso existe una sección del sitio web de la NBA dedicada a las apuestas: NBABet.

A medida que el juego legalizado se ha popularizado, Silver ha expresado algunas preocupaciones sobre las implicaciones.

“Obviamente, me preocupa mucho que haya alguna actividad ilegal en nuestra liga”, declaró en julio. “Pero diría que, al igual que ocurre con un mercado financiero público, el hecho de que pueda haber tráfico de información privilegiada no significa necesariamente que vayan a cerrar esos mercados. A menudo, la forma en que detectan a quienes utilizan información privilegiada es porque cuentan con un sistema complejo que detecta el comportamiento aberrante”.

“Pero”, añadió, “cualquiera en esta liga, cualquier jugador que participe en esa actividad, no hay duda de que está poniendo en riesgo su sustento”.

El entrenador de Golden State, Steve Kerr, dijo que una desafortunada realidad para los jugadores y entrenadores en esta era de las apuestas es que los fanáticos se acercan (a menudo enojados, a veces mientras están sentados al costado de la cancha) para quejarse de que esto o aquello sucedió y perdieron su apuesta.

Kerr incluso ha recibido correos electrónicos de personas que quieren quejarse de que creen que él les ha costado dinero personalmente.

“Nuestros jugadores reciben publicaciones desagradables en redes sociales de personas que han apostado en partidos”, dijo Kerr. “Y eso es lo que más me disgusta. Nuestros jugadores no deberían tener que lidiar con eso, pero lo hacen... Es la vida moderna”.

El arresto de Billups impactó profundamente a los Nuggets de Denver. Rodney Billups, hermano de Chauncey, es miembro del cuerpo técnico de Denver.

Michael Porter Jr., estaba con los Nuggets en 2024 cuando su hermano, el jugador de los Raptors de Toronto, Jontay Porter, fue suspendido de por vida después de que una investigación de la liga descubriera que reveló información confidencial a apostadores deportivos y apostó en juegos, a veces incluso apostando a que los Raptors perderían.

Ha habido otras investigaciones desde entonces, pero ninguna como la que la NBA tiene que afrontar ahora.