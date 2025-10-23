1 / 11 | ¿Quién es Chauncey Billups, excompañero de equipo de Carlos Arroyo acusado de apuestas ilegales?. Chauncey Billups y Carlos Arroyo se reencuentran en un partido entre los Pistons y Magic en 2006. - GERARDO MORA
¿Quién es Chauncey Billups, excompañero de equipo de Carlos Arroyo acusado de apuestas ilegales?
El ahora dirigente de los Trail Blazers de Portland está involucrado en una investigación federal. También el jugador del Heat Terry Rozier y el excanastero Damon Jones, que jugó brevemente en el Baloncesto Superior Nacional en 2010
23 de octubre de 2025 - 10:57 AM