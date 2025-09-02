Fallece George Raveling, quien influyó en el acuerdo de Michael Jordan con Nike

George Raveling, un entrenador de baloncesto del Salón de la Fama que jugó un rol importante en la firma de Michael Jordan de un acuerdo de patrocinio histórico con Nike, falleció. Tenía 88 años.

La familia de Raveling dijo el martes en un comunicado que había “enfrentado el cáncer con valentía”.

“No hay palabras para capturar completamente lo que George significó para su familia, amigos, colegas, exjugadores y asistentes, y para el mundo”, reza una declaración de la familia. “Será profundamente extrañado, pero su aura, energía, presencia divina y sabiduría atemporal perduran en todos aquellos a quienes tocó y transformó”.

Raveling, quien fue exaltado en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 2015, tuvo un récord de carrera de 335-293 de 1972-94 en Washington State, Iowa y Southern California. Tuvo un récord perdedor en su primera temporada en cada escuela antes de realizar múltiples viajes al Torneo de la NCAA.

Su éxito en esos programas llevó a Raveling a formar parte del staff de baloncesto olímpico de Estados Unidos en 1984 y 1988.

Jordan estuvo en el equipo de 1984 que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, y Raveling ayudó a convencerlo de que firmara con Nike. Presentó a Jordan a Sonny Vaccaro en Nike, lo que ayudó a conducir a un contrato que le dio a Jordan su propia marca, le hizo ganar millones de dólares y cambió la industria de la ropa deportiva.

Marlon Wayans interpretó a Raveling en la película de 2023 “Air” que se centró en el cortejo de Nike a Jordan.

Raveling también poseía la copia original del discurso “I Have a Dream” de Martin Luther King Jr. Estaba trabajando como guardia de seguridad en la Marcha en Washington de 1963 en la que King pronunció uno de los discursos más famosos de la historia de Estados Unidos.

Cuando King salía, Raveling lo vio y le preguntó si podía tener el discurso, y el reverendo se lo entregó. Raveling conservó la copia hasta 2021, cuando la donó a su alma mater, Villanova.

Jugó en Villanova de 1957 a 1960, promedió 12.3 puntos y 14.6 rebotes en sus últimas dos temporadas. Los Philadelphia Warriors reclutaron a Raveling en la octava ronda en 1960, pero no jugó en la NBA.

“El mejor ser humano, mentor inspirador, ex alumno más leal y un amigo cariñoso y reflexivo”, Jay Wright, quien entrenó a Villanova para campeonatos nacionales en 2016 y 2018, publicó en X. “El entrenador Raveling vivió su vida para los demás, su corazón estaba inquieto y amable y ahora descansa en el Señor”.