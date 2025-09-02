Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
2 de septiembre de 2025
87°nubes rotas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece George Raveling, quien influyó en el acuerdo de Michael Jordan con Nike

La familia reveló que el entrenador llevaba un tiempo batallando con el cáncer. Tenía 88 años.

2 de septiembre de 2025 - 3:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
George Raveling, leyenda del baloncesto universitario. (Young Kwak)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

George Raveling, un entrenador de baloncesto del Salón de la Fama que jugó un rol importante en la firma de Michael Jordan de un acuerdo de patrocinio histórico con Nike, falleció. Tenía 88 años.

La familia de Raveling dijo el martes en un comunicado que había “enfrentado el cáncer con valentía”.

“No hay palabras para capturar completamente lo que George significó para su familia, amigos, colegas, exjugadores y asistentes, y para el mundo”, reza una declaración de la familia. “Será profundamente extrañado, pero su aura, energía, presencia divina y sabiduría atemporal perduran en todos aquellos a quienes tocó y transformó”.

Raveling, quien fue exaltado en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 2015, tuvo un récord de carrera de 335-293 de 1972-94 en Washington State, Iowa y Southern California. Tuvo un récord perdedor en su primera temporada en cada escuela antes de realizar múltiples viajes al Torneo de la NCAA.

Su éxito en esos programas llevó a Raveling a formar parte del staff de baloncesto olímpico de Estados Unidos en 1984 y 1988.

Jordan estuvo en el equipo de 1984 que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, y Raveling ayudó a convencerlo de que firmara con Nike. Presentó a Jordan a Sonny Vaccaro en Nike, lo que ayudó a conducir a un contrato que le dio a Jordan su propia marca, le hizo ganar millones de dólares y cambió la industria de la ropa deportiva.

Marlon Wayans interpretó a Raveling en la película de 2023 “Air” que se centró en el cortejo de Nike a Jordan.

Raveling también poseía la copia original del discurso “I Have a Dream” de Martin Luther King Jr. Estaba trabajando como guardia de seguridad en la Marcha en Washington de 1963 en la que King pronunció uno de los discursos más famosos de la historia de Estados Unidos.

Cuando King salía, Raveling lo vio y le preguntó si podía tener el discurso, y el reverendo se lo entregó. Raveling conservó la copia hasta 2021, cuando la donó a su alma mater, Villanova.

Jugó en Villanova de 1957 a 1960, promedió 12.3 puntos y 14.6 rebotes en sus últimas dos temporadas. Los Philadelphia Warriors reclutaron a Raveling en la octava ronda en 1960, pero no jugó en la NBA.

“El mejor ser humano, mentor inspirador, ex alumno más leal y un amigo cariñoso y reflexivo”, Jay Wright, quien entrenó a Villanova para campeonatos nacionales en 2016 y 2018, publicó en X. “El entrenador Raveling vivió su vida para los demás, su corazón estaba inquieto y amable y ahora descansa en el Señor”.

Raveling estuvo involucrado en un grave accidente automovilístico mientras entrenaba a la USC en 1994, rompiéndose nueve costillas, la clavícula y la pelvis.

Tags
NBABaloncestoMichael JordanNCAA
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 2 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: