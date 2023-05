El exárbitro estadounidense de la NBA y del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ted Bernhardt, falleció repentinamente la noche del domingo en Isabela - donde vivía- confirmó su amigo y exárbitro, Carlos Tarrats, a El Nuevo Día. Tenía 64 años.

“Es una noticia devastadora. Ese era mi hermano. Aparentemente murió de un paro respiratorio. Su compañera me llamó anoche para darme la noticia. Todavía no lo puedo creer, porque anoche mismo nos estuvimos texteando. Yo estuve en el juego de Quebradillas (como coordinador de arbitraje del BSN) y él pensó ir al juego y luego me escribió que se iba a quedar en su casa viendo el juego de la NBA”, contó Tarrats.

El estadounidense, natural de Indiana, trabajó como oficial de la NBA por 17 temporadas (1988-2006) y también llegó al BSN en la década de 1990. Trabajó en la final de la NBA entre los Lakers de Los Ángeles y los Nets de Nueva Jersey en 2002.

En 2013, Ted Bernhardt regresó a la isla y trabajó como oficial en las categorías menores. Aquí ayuda a un jovencito levantarse del suelo en un partido celebrado en Camuy. (Jorge Ramirez Portela)

El nombre de Bernhardt sonó con fuerza en la NBA, tras aquel incidente con Rodman en un desafío de los Bulls de Chicago ante los Nets. Molesto por una decisión del oficial, Rodman golpeó a Bernhardt con la cabeza y fue suspendido por seis partidos.

En 2013, el estadounidense regresó a la isla e hizo residencia en Isabela. Trabajó en el grupo de oficiales de Tarrats en las categorías menores y juveniles, y hasta laboró en el Baloncesto Superior Nacional Femenino.

"Ese era mi hermano". Así describió Carlos Tarrats, a la derecha, su relación con Bernhardt. (Jorge Ramirez Portela)

“Es el tercer árbitro que muere en poco tiempo. Primero, Tony Brown, luego Rafa Hernández y ahora él. Ted hizo de Puerto Rico su casa. Él decía que no era americano, sino puertorriqueño, isabelino”, dijo Tarrats.

“Cuando yo monté mi grupo de árbitros, él se metió conmigo. Fue muy querido por la comunidad”, agregó.