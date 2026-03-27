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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fin a la racha ganadora de los Knicks, tras caer ante los Hornets

Nueva York llevaba siete triunfos consecutivos

27 de marzo de 2026 - 1:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kon Knueppel, de los Hornets de Charlotte, ataca el canasto frente a Josh Hart (izquierda), de los Knicks de Nueva York. (Nell Redmond)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

CHARLOTTE, Carolina del Norte - Kon Knueppel anotó 26 puntos y encestó seis triples para convertirse en el jugador más joven en la historia de la NBA en alcanzar 250 en una temporada, y los Hornets de Charlotte cortaron la racha de siete victorias consecutivas de los Knicks de Nueva York, al vencerlos el jueves por 114-103.

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Knueppel, de 20 años, estuvo cerca de lograr su primer triple-doble en la NBA, al terminar con 10 rebotes y ocho asistencias.

LaMelo Ball sumó 22 puntos y Brandon Miller aportó 21 tantos y ocho rebotes a la causa de los Hornets, que han ganado cinco duelos seguidos. Miles Bridges y Coby White contribuyeron cada uno con 17 puntos.

Jalen Brunson registró 26 unidades y 13 asistencias por los Knicks, que habrían asegurado un boleto a los playoffs con una victoria. OG Anunoby añadió 17 puntos en un partido que presentó un ambiente de alta intensidad, parecido al de la postemporada.

El boricua José Alvarado solo jugó cinco minutos sin lograr puntos en el revés.

Charlotte (39-34) alcanzó a Miami en el octavo lugar de la Conferencia Este, aunque el Heat tiene a favor el criterio de desempate por los enfrentamientos directos.

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NBAKnicks de Nueva YorkHornets de Charlotte
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