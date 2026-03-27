Fin a la racha ganadora de los Knicks, tras caer ante los Hornets

CHARLOTTE, Carolina del Norte - Kon Knueppel anotó 26 puntos y encestó seis triples para convertirse en el jugador más joven en la historia de la NBA en alcanzar 250 en una temporada, y los Hornets de Charlotte cortaron la racha de siete victorias consecutivas de los Knicks de Nueva York, al vencerlos el jueves por 114-103.

Knueppel, de 20 años, estuvo cerca de lograr su primer triple-doble en la NBA, al terminar con 10 rebotes y ocho asistencias.

LaMelo Ball sumó 22 puntos y Brandon Miller aportó 21 tantos y ocho rebotes a la causa de los Hornets, que han ganado cinco duelos seguidos. Miles Bridges y Coby White contribuyeron cada uno con 17 puntos.

Jalen Brunson registró 26 unidades y 13 asistencias por los Knicks, que habrían asegurado un boleto a los playoffs con una victoria. OG Anunoby añadió 17 puntos en un partido que presentó un ambiente de alta intensidad, parecido al de la postemporada.

PUBLICIDAD

El boricua José Alvarado solo jugó cinco minutos sin lograr puntos en el revés.