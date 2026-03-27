San Germán vuelve a ganar en la carretera con triunfo en Ponce
Los Atléticos comenzaron fuerte el torneo 2026 del BSN al lograr dos victorias al hilo como visitantes
27 de marzo de 2026 - 11:32 PM
27 de marzo de 2026 - 11:32 PM
Los Atléticos de San Germán remontaron el jueves para vencer a los Leones de Ponce, 90-80, en el partido del Baloncesto Superior Nacional (BSN) celebrado en el Auditorio Juan ‘Pachín’ Vicéns.
El Monstruo Anaranjado mejoró a 2-0 luego de ganar el domingo también en la carretera en Manatí. Ponce, triunfador en la noche inaugural del torneo el sábado pasado en Mayagüez, cayó a 1-1.
Por los Atléticos, Montrezl Harrell fue la figura principal con 19 puntos y 11 rebotes. Nick Perkins y Marlon Hargis sumaron 15 tantos cada uno, mientras André Curbelo y Onzie Branch añadieron 11 unidades por igual.
En causa perdida, Terence Davis lideró la ofensiva de Ponce con 23 puntos, mientras Isaiah Hicks aportó 14 unidades.
El quinteto rojinegro arrancó con fuerza, dominando el primer parcial 28-19 gracias a una efectiva ofensiva de larga distancia encabezada por Davis. La ventaja llegó a ser de 14 puntos, 33-19, tras una canasta en la pintura de Davis, con 8:46 del segundo cuarto.
Sin embargo, los visitantes reaccionaron con un avance de 33-15 para cerrar la primera mitad arriba 52-48, cambiando el ritmo del encuentro.
El momento decisivo llegó en el tercer periodo, cuando los Leones apenas lograron anotar 10 puntos, situación que fue capitalizada por San Germán para tomar el control definitivo del juego, 74-58.
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