San Germán vuelve a ganar en la carretera con triunfo en Ponce

El Monstruo Anaranjado mejoró a 2-0 luego de ganar el domingo también en la carretera en Manatí. Ponce, triunfador en la noche inaugural del torneo el sábado pasado en Mayagüez, cayó a 1-1.

Por los Atléticos, Montrezl Harrell fue la figura principal con 19 puntos y 11 rebotes. Nick Perkins y Marlon Hargis sumaron 15 tantos cada uno, mientras André Curbelo y Onzie Branch añadieron 11 unidades por igual.

En causa perdida, Terence Davis lideró la ofensiva de Ponce con 23 puntos, mientras Isaiah Hicks aportó 14 unidades.

El quinteto rojinegro arrancó con fuerza, dominando el primer parcial 28-19 gracias a una efectiva ofensiva de larga distancia encabezada por Davis. La ventaja llegó a ser de 14 puntos, 33-19, tras una canasta en la pintura de Davis, con 8:46 del segundo cuarto.

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Sin embargo, los visitantes reaccionaron con un avance de 33-15 para cerrar la primera mitad arriba 52-48, cambiando el ritmo del encuentro.