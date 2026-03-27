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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:“¡Uno, dos, tres... NBA!”: así entrenan los participantes de la academia de la liga enebeísta en Puerto Rico

Dirigido a participantes de entre 6 y 18 años, la primera academia oficial en la isla impulsa el desarrollo de talentos con un enfoque en destrezas y crecimiento sin presión competitiva en el Colegio Universitario de San Juan

27 de marzo de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las sesiones en el Colegio Universitario de San Juan están divididas en cinco grupos de 25 estudiantes entre las edades de 6 a 18 años. (alexis.cedeno)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

“¡Uno, dos tres... NBA!”

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Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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