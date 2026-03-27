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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
“¡Uno, dos, tres... NBA!”: así entrenan los participantes de la academia de la liga enebeísta en Puerto Rico
Dirigido a participantes de entre 6 y 18 años, la primera academia oficial en la isla impulsa el desarrollo de talentos con un enfoque en destrezas y crecimiento sin presión competitiva en el Colegio Universitario de San Juan
27 de marzo de 2026 - 11:10 PM