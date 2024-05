Frustrado David Huertas por su larga ausencia en las filas de los Gigantes de Carolina debido a una lesión

“ Es difícil. Tantos años jugando saludable. Después del comienzo que tuve con el grupo en Carolina, caer con la lesión, en terapias para volver lo más pronto posible y estar en cancha. No he podido y como competidor es frustrante ”, dijo Huertas a El Nuevo Día .

“Sentado ahí viendo, sabiendo que puedes ayudar y físicamente no poder hacerlo, te frustra. (La lesión) me quita mucha movilidad, hacia los lados, hacia el frente. Estamos día a día. Haciendo todo lo que pueda hacer. Es lamentable que me haya pasado esto porque me preparé muchísimo para esta temporada. Pero es parte del deporte. Con la frente en alto y positivo”, agregó.