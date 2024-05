¿Fueron ofensivas las acciones de Ozuna y Baeza?: Ricardo Dalmau, presidente del BSN, no asume una postura

Como presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ricardo Dalmau , asumió una “posición neutral” en torno a si las recientes acciones de los apoderados Ozuna y José Manuel Baeza deben considerarse ofensivas o no.

“ No voy a entrar en una opinión. Lo que me toca hacer es una reunión con los apoderados y escucharlos ”, apuntó el líder del BSN.

-Están ocurriendo una serie de cosas que se pueden interpretar de muchísimas maneras y nos corresponde dialogarlas. He visto que a algunos (de los apoderados) les parece jocoso y a otros no. Escucharé el sentir de todos los miembros de la junta. Abrimos un espacio para reunirnos y luego partir de ahí.

-El reglamento es claro y se ejecutó. Sí, he conversado con Ozuna sobre este tema. Hubo una acción (de Ozuna) que requería una ejecución del reglamento y se trabajó. Todos los miembros de la junta tienen conocimiento de lo ocurrido. Somos bien transparentes en todas las áreas. Y hay que reconocer el trabajo significativo que él ha hecho en Manatí de distintas maneras.

Pero imagino que el hecho de tener un compromiso con la franquicia y la liga no le da derecho a faltarle el respecto a los directivos.

Tras la acción de Ozuna en el juego ante Manatí, el director de torneo José Couto le solicitó que presentara causa para que no fuera sancionado. Luego, la liga informó que no sería sancionado. ¿Por qué no lo castigaron?