Giannis Antetokounmpo anticipa que perderá entre cuatro a seis semanas por lesión

Milwaukee - Giannis Antetokounmpo, jugador estrella de los Bucks de Milwaukee, cree que estará fuera por un período prolongado después de lesionarse nuevamente la pantorrilla derecha.

Antetokounmpo sufrió la lesión en la pantorrilla derecha durante la primera mitad de la derrota por 102-100 ante los Nuggets de Denver el viernes por la noche.

No se mostró cómodo el resto de la noche y abandonó el tabloncillo definitivamente con 34 segundos restantes del segundo parcial.

“Al final, no pude moverme más, así que tuve que dejar de jugar”, dijo Antetokounmpo.

El dos veces MVP dijo que esperaba someterse a una resonancia magnética el sábado y predijo que los resultados no serían muy diferentes de lo que escuchó después de lesionarse la misma pantorrilla el mes pasado.

“Después de la resonancia magnética, probablemente me darán un protocolo de baja de cuatro a seis semanas”, dijo Antetokounmpo.

“Esto es por mi experiencia en la NBA. Después, voy a darlo todo para volver. Probablemente será a finales de febrero o principios de marzo”.

El entrenador de los Bucks, Doc Rivers, se mostró igualmente pesimista.

“La verdad es que no me parece bien”, dijo. “No soy médico, pero sé que su pantorrilla le sigue molestando. Hay algo ahí. Sigue pasando. Es preocupante para todos”.