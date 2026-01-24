Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Julian Strawther guía a la victoria a los diezmados Nuggets de Denver con 20 puntos

El escolta y alero de ascendencia boricua tuvo contra Milwaukee su mejor juego hasta la fecha en la temporada 2025-26 de la NBA

24 de enero de 2026 - 10:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Julian Strawther, de los Nuggets de Denver, intenta atacar contra la defensa de Myles Turner, de los Bucks de Milwaukee. (Morry Gash)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Milwaukee - Julian Strawther anotó 20 puntos, su mejor marca de la temporada, y los Nuggets de Denver, con un equipo reducido, construyeron una ventaja de 23 puntos antes de aferrarse para vencer el viernes 102-100 a los Bucks de Milwaukee.

RELACIONADAS

Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, se lesionó la pantorrilla derecha y Aaron Gordon, de Denver, sufrió una distensión en el tendón de la corva derecho durante el partido. Antetokounmpo se perdió ocho partidos y Gordon estuvo fuera 19 juegos por lesiones similares a principios de esta temporada.

Tras ir perdiendo 86-63 con 10 minutos y medio por jugar, Milwaukee redujo la ventaja de Denver a 99-97 con un triple de Ryan Rollins a 29.3 segundos del final. Denver puso el marcador 101-97 cuando Tim Hardaway Jr. encestó dos tiros libres a 10.6 segundos del final.

Rollins anotó otro triple para poner el marcador 101-100 con 5.4 segundos restantes. Jalen Pickett recibió una falta con 4.5 segundos restantes y anotó su primer tiro libre, pero falló el segundo.

Kyle Kuzma, de Milwaukee, tomó el rebote, dribleó un poco más allá de la mitad de la cancha y disparó un tiro desesperado que rebotó en el aro delantero.

Rollins anotó 15 de sus 21 puntos en el último cuarto para los Bucks, que perdieron por quinta vez en seis partidos. Antetokounmpo anotó 22 puntos, 13 rebotes y siete asistencias para Milwaukee antes de marcharse con 34 segundos por jugarse.

Antetokounmpo tuvo la parte inferior de su pierna derecha vendada en la primera mitad y nunca pareció estar cómodo el resto del partido.

Los Nuggets se quedaron sin el tres veces Jugador Más Valioso, Nikola Jokic, quien jugó por última vez el 29 de diciembre debido a una contusión ósea en la rodilla izquierda. Gordon anotó 13 puntos en la primera mitad y no jugó el resto del partido.

Otros jugadores que Denver no pudo utilizar en el partido fueron Jamal Murray (inflamación del isquiotibial derecho y la cadera izquierda), Peyton Watson (esguince de tobillo izquierdo y distensión de tobillo derecho) y Jonas Valanciunas (distensión de pantorrilla derecha). Watson había anotado 35 puntos en la victoria por 107-97 ante Washington la noche anterior.

Hardaway anotó 17 puntos y Bruce Brown 15 para Denver.

Kevin Porter Jr., de Milwaukee, se perdió su segundo partido consecutivo por una distensión oblicua. Los Bucks tampoco contaron con AJ Green ni con Gary Trent Jr. por enfermedad.

Tags
Nuggets de DenverNBABucks de Milwaukee
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
