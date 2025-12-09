Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Julian Strawther ya ha perdido 11 juegos seguidos con los Nuggets por una lesión

El canastero de ascendencia puertorriqueña presenta una dolencia en la espalda y se desconoce cuándo volverá a cancha con Denver

9 de diciembre de 2025 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Julian Strawther solo ha jugado nueve de los 23 partidos de los Nuggets en la temporada. (David Zalubowski)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Julian Strawther, de ascendencia puertorriqueña, ha tenido una limitada participación esta temporada con los Nuggets de Denver debido a una lesión en la espalda.

RELACIONADAS

Strawther ha perdido los últimos 11 compromisos de los Nuggets y se desconoce cuándo regresará al tabloncillo. Su último partido fue el 15 de noviembre ante los Timberwolves de Minnesota. No anotó puntos en seis minutos de juego.

En lo que va de temporada, Strawther promedia 3.7 puntos y 1.6 rebotes en 7.9 minutos por choque. Ha participado en nueve encuentros. Tira para apenas un 12% desde la línea de tres puntos.

El joven alero atraviesa su tercera campaña en la NBA con los Nuggets. En la temporada 2024-25 tuvo sus mejores números con 9.0 puntos y 2.2 rebotes en 21.3 minutos por cotejo.

Denver, en tanto, marcha tercero en el Oeste con marca de 17-6.

Hace una semana, el dirigente David Adelman dijo que Strawther no estaba cerca de volver a la acción.

Ha estado haciendo ejercicios mínimos”, dijo Adelman a la prensa.

El boricua José Juan Barea es uno de los asistentes técnicos del conjunto.

Productivo Alvarado

De otra parte, el también jugador de ascendencia puertorriqueña, José Alvarado, ha marcado puntos en doble dígito en tres de los últimos cuatro partidos de los Pelicans de Nueva Orleans.

En la temporada, Alvarado promedia 9.1 puntos, 3.0 asistencias y 2.8 rebotes en 22.5 minutos por cotejo. Lanza para un 44% de campo.

En diciembre, Alvarado anotó 14 puntos ante Minnesota y 13 tantos en otro desafío ante los Timberwolves. Y el pasado lunes coló 10 tantos con seis asistencias frente a San Antonio.

Los Pelicans, sin embargo, registran la peor marca de la liga con 3-22.

En tanto, el novato Ethan Thompson acumula medias de 4.8 puntos y 1.8 rebotes en 18.0 minutos por cotejo con los Pacers de Indiana. Ha jugado en cuatro partidos.

Tags
Nuggets de DenverNBAJosé Juan Barea
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 9 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: