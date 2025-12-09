Julian Strawther ya ha perdido 11 juegos seguidos con los Nuggets por una lesión

Julian Strawther, de ascendencia puertorriqueña, ha tenido una limitada participación esta temporada con los Nuggets de Denver debido a una lesión en la espalda.

Strawther ha perdido los últimos 11 compromisos de los Nuggets y se desconoce cuándo regresará al tabloncillo. Su último partido fue el 15 de noviembre ante los Timberwolves de Minnesota. No anotó puntos en seis minutos de juego.

En lo que va de temporada, Strawther promedia 3.7 puntos y 1.6 rebotes en 7.9 minutos por choque. Ha participado en nueve encuentros. Tira para apenas un 12% desde la línea de tres puntos.

El joven alero atraviesa su tercera campaña en la NBA con los Nuggets. En la temporada 2024-25 tuvo sus mejores números con 9.0 puntos y 2.2 rebotes en 21.3 minutos por cotejo.

Denver, en tanto, marcha tercero en el Oeste con marca de 17-6.

Hace una semana, el dirigente David Adelman dijo que Strawther no estaba cerca de volver a la acción.

“Ha estado haciendo ejercicios mínimos”, dijo Adelman a la prensa.

El boricua José Juan Barea es uno de los asistentes técnicos del conjunto.

Productivo Alvarado

De otra parte, el también jugador de ascendencia puertorriqueña, José Alvarado, ha marcado puntos en doble dígito en tres de los últimos cuatro partidos de los Pelicans de Nueva Orleans.

En la temporada, Alvarado promedia 9.1 puntos, 3.0 asistencias y 2.8 rebotes en 22.5 minutos por cotejo. Lanza para un 44% de campo.

En diciembre, Alvarado anotó 14 puntos ante Minnesota y 13 tantos en otro desafío ante los Timberwolves. Y el pasado lunes coló 10 tantos con seis asistencias frente a San Antonio.

Los Pelicans, sin embargo, registran la peor marca de la liga con 3-22.