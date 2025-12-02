El italiano Danilo Gallinari, quien reforzó a los Vaqueros, anuncia su retiro como baloncelista

El italiano Danilo Gallinari anunció hoy, martes, su retiro como baloncelista, cuando su última aparición en una liga profesional fue este año con los Vaqueros de Bayamón en la conquista del título del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Gallinari, de paso, fue seleccionado el Jugador Más Valioso de la final ante los Leones de Ponce.

En cuatro juegos, tuvo promedios de 24.5 puntos, 6.5 rebotes y cuatro asistencias.

En septiembre, Gallinari, de 37 años, jugó sus últimos partidos con la selección de Italia en el Euobasket.

“Hoy, con el corazón lleno de gratitud, anuncio mi retiro de una carrera que siempre soñé. Una carrera construida a base de trabajo duro, sacrificio, victorias, derrotas, compañeros que se convirtieron en hermanos, la guía de mis entrenadores y, por supuesto, la familia y los amigos que me acompañaron en cada paso del camino”, escribió el exjugador de la NBA en las redes sociales junto a un video de algunos momentos de su carrera.

PUBLICIDAD

“Ha sido un viaje increíble lleno de innumerables recuerdos que llevaré conmigo el resto de mi vida. A quienes creyeron en mí, a todos los que me apoyaron y a quienes compartieron cada momento conmigo: gracias de corazón. ¡Estoy súper emocionado por el siguiente capítulo!“.

Gallinari registró un carrera de 20 temporadas en el baloncesto profesional, 14 de ellas en la NBA con varios equipos.

Gallinari inició su carrera en Italia y luego fue reclamado en el sorteo de novatos de la NBA en 2008 por los Knicks de Nueva York en el octavo turno.

También militó con los Clippers de Los Ángeles, el Thunder de Oklahoma City, los Hawks de Atlanta y los Pistons de Detroit. Terminó su carrera en 2023-24 con los Bucks de Milwaukee.

Registró promedios de 14.9 puntos y 4.7 rebotes en 777 juegos.