Gustavo Ayón tuvo ofertas en el pasado para jugar en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) pero dijo que ninguna con la seriedad de la que recibió este año de parte del nuevo apoderado Frabián Eli y los Capitanes de Arecibo para venir a Puerto Rico.

Tras concretar el pacto con el quinteto de la Villa del Capitán Correa, el ahora exmiembro de la selección de México, que pasó por la NBA entre 2011 y 2014 para luego establecerse en con el Real Madrid de la Liga ACB de España hasta 2019, atraviesa por su primera experiencia en el torneo local en lo que puede ser el capítulo final de su historia como atleta.

Hasta la fecha, la experiencia ha sido fenomenal dentro y fuera del tabloncillo, según aseguró.

“Había tenido un par de acercamientos, pero nada concreto hasta que se acercó Arecibo con mucha seriedad y eso fue lo que ayudó a venir aquí”, dijo el pívot, de 36 años, a El Nuevo Día.

“Siempre estamos pendientes de Puerto Rico porque es un rival de la zona como selección. Siempre tenemos esa rivalidad y hermandad. Mucho mexicano ha venido a jugar aquí y mucho puertorriqueño ha ido a México. Siempre los tenemos presente en todo momento. Ahora, se dio la oportunidad de venir aquí. Es un país que me encanta”, agregó.

Ayón fue contratado por los Capitanes el mes pasado, semanas antes de culminar la fase regular del BSN en sustitución de Davon Jefferson. Venía de jugar en la liga mexicana con los Astros de Jalisco el año pasado en medio de la etapa más dura de la pandemia de COVID-19. En Arecibo, su estatura de 6′10″ le ha dado mayor presencia a los Capitanes en la pintura junto a Chinemelu Elonu.

En ocho partidos, promedió 6.5 puntos con 7.1 rebotes. En cuatro juegos de cuartos de final contra los Cangrejeros de Santurce tiene medias de 8.2 unidades con 13.3 rebotes. Arecibo, de paso, tiene ventaja 3-1 en la serie y el lunes buscará el pase a las semifinales.

No son número de superestrella. Para Ayón, los registros son suficientes para cumplir con su papel en Arecibo.

“En esta etapa de mi carrera aquí, tengo mucha experiencia con lo que he vivido en el baloncesto y puedo ayudar a un equipo a conseguir un objetivo que también es parte de mi meta personal. Creo que soy un jugador diferente, no como los que tienen acostumbrados aquí que vienen del extranjero. No voy a tirar 20 tiros. Voy a jugar con el equipo, buscando las cosas que necesitan, para ayudarlo para ganar”, indicó.

Ayón, en la foto junto al armador Walter Hodge Jr, quiere ayudar a los Capitanes con las pequeños detalles en la cancha. (BSN)

Ayón se ha encontrado con una liga del BSN habitada, en su mayoría, de jugadores atléticos en el perímetro y línea frontal. No ve mucho jugadores con su estilo de juego, que tienen como única misión anotar y proteger el poste. También, tuvo algo que decir del arbitraje.

“Me encontrado con una liga muy abierta, de guardias (armadores), no tanto de grandes. Incluso, los grandes son muy versátiles y movibles. No son tan estáticos. También, un poco difícil el tema de leer cómo va a ser el arbitraje cada día. No es muy variado. Un día te silban de una manera y otro día de otra. No es que lo hagan mal. Es que no hay consistencia. Es parte dé y de adaptarse a una liga diferente”, opinó.

Ayón no piensa más allá del momento que vive en este momento con los Capitanes. Son muchas las millas acumuladas en su espigado cuerpo. Jugó en la NBA con Nueva Orleans, Orlando, Milwaukee y Atlanta en la década pasada. Volvió al extranjero con el Real Madrid, militando en la prestigiosa Euroliga, conquistando campeonatos en 2015 y 2018. Tienen también títulos en su natal México (2008 y 2009 con el Halcones de Xalapa), más uno en la liga venezolana (2009).

Con el seleccionado mexicano debutó en 2007, ayudando al combinando azteca a ganar el torneo FIBA Américas (2013 en San Juan) y el Centrobasket 2014. Participó también en el Mundial de España de dicho año. Ayón puso fin a su largo ciclo con México durante el Repechaje Olímpico jugado en Croacia. El equipo mexicano no consiguió el pase a Tokio 2020.

¿Cuánta gasolina le queda en el tanque a Ayón? El centro dejará la contestación de la pregunta a su mente.

“El cuerpo le hace caso a la mente. Es más importante cuánto tiempo me va a ayudar la mente a enfocarme a jugar. Conlleva muchísimas cosas. No solo estar fuera de tu casa. Veremos cuando termine la liga aquí qué depara el destino”, contestó Ayón, quien no descarta un regreso al BSN para 2022.

“Vamos a ver cómo terminamos. Es un club que está creciendo y quiere hacer las cosas bien. Nuevo dueño. Me han recibo bastante bien”, sostuvo.

Para el dirigente de los Capitanes Rafael “Pachy” Cruz, tener una pieza como Ayón en busca de lograr el campeonato del BSN es un lujo.

“Es un líder. Es un líder fuera de la cancha, de palabras y de hacer. Definitivamente, tenerlo ahí es un gran plus para nosotros y es un jugadorazo”, declaró Cruz.