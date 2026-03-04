Isaiah Palermo y Emmanuel Maldonado: dos hijos de Orlando en el fogueo entre Bayamón y Santurce en Florida

La intensa rivalidad forjada entre los Cangrejeros de Santurce y los Vaqueros de Bayamón durante siete partidos de la final de Conferencia A del torneo 2025 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) se reanudará el domingo en Orlando con un partido de exhibición.

En el Kia Center, hogar del Magic en la NBA, la afición que se presente verá a dos hijos de la ciudad del estado de Florida.

El alero del quinteto de Bayamón Isaiah Palermo, se crió en Kissimmee, al sur de Orlando, mientras que el armador Emmanuel Maldonado, de Santurce, creció en la zona metropolitana.

“Siento que estos equipos están forjando una rivalidad y será un buen juego. También se sentirá bien jugar en casa frente de mi gente, vecinos, amigos y familiares que no han podido venir a la isla. Me siento bien por eso”, dijo Palermo, de 25 años y vigente campeón con los Vaqueros, a El Nuevo Día.

“Sé que será intenso pero nos vamos a divertir también. Siento que es una buena idea. Le dará a la liga mayor exposición. Hay muchos puertorriqueños en Orlando, así que jugaremos al frente de fanáticos que no pueden vernos en la isla. Kissimmee es 90% puertorriqueño. En mi caso, tendré a mi vecindario, a mi abuelo que no puede viajar”, agregó.

Palermo, quien comenzó su carrera en el BSN con los Cangrejeros antes de ser cambiado en 2024 a los Vaqueros, va a su cuarta temporada en la liga local.

Isaiah Palermo es parte del equipo campeón de los Vaqueros en 2025. (EDGARDO MEDINA MILLAN)

Es una pieza valiosa del núcleo nativo del dirigente Christian Dalmau, quien lo utilizó como titular e varios compromisos ante las lesiones que se presentaron en la escuadra el año pasado. Promedió 6.9 puntos con 2.5 asistencias.

Bayamón no repetirá al exitoso trío de refuerzos que lideró el conjunto al campeonato en el italiano Danilo Gallinari (retirado), el dominicano Chris Duarte y JaVale McGee.

“Nadie va a reemplazar a Gallinari. Como dice el dirigente, los importados van y vienen. Si tienes un núcleo sólido de nativos entonces los refuerzos aprenderá y se adaptarán a nosotros. Así es cómo hacemos química. Venir ahora yo del campeonato, me siento más experimentado. Estuve en muchas situaciones que pude aprender. Sé qué funciona en mi juego y que no. Tengo mejor entendimiento del juego”, indicó Palermo, quien fue finalista al premio de Novato del Año.

Los Vaqueros aún no han anunciado a sus tres importados para la competencia 2026.

Retorno de “Maldo”

En el caso de Maldonado, en Orlando serán sus primeros minutos en cancha luego de perderse el torneo 2025 debido a una una rotura en el ligamento colateral medial y el menisco de su rodilla derecha durante una práctica de los crustáceos.

Fue un “balde de agua fría” para el fogoso base, quien venía de ser galardonado como el Sexto Hombre del Año en 2024.

Tuvo que ver desde el banquillo la “guerra” de postemporada entre Santurce y Bayamón.

“Fue horrible. El dolor más fuerte de mi vida. Quería ayudar al equipo a ganar. Fue los que Dios quiso pero me dolió mucho. A pesar de todo, me disfruté la serie”, expresó Maldonado, de 23 años.

El canastero informó que está a un 90% de su rehabilitación. Falta una cita médica para ser dado de alta. Mientras, suda el uniforme cangrejero defendiendo al base titular Ángel Rodríguez, otrora Jugador Más Valioso del BSN.

Emmanuel Maldonado, de los Cangrejeros de Santurce, fue Sexto Hombre del Año en 2024. (Suministrada / BSN)

“Maduré un montón. Cosas pequeñas que tenía que añadir a mi juego, lo agregué. Poniéndome más grande en lo físico. Esto fue algo cortito que no me va a marcar nada. Vengo igual de listo que en la pasada pretemporada. Sin miedo a nada”, indicó Maldonado, agradecido por el asistencia de la gerencia cangrejera.

“No hay miedo. Lo que quiero es ‘comerme’ la cancha. Ahora, es una gran oportunidad. Yo soy de Orlando y mi primer juego regresando es allá. Es un juego bien grande, con gente que no me ha visto jugar en par de años. Vamos para encima. No estoy pensando tanto en Bayamón, pensando más en las cosas que nosotros tenemos que hacer”, apuntó.