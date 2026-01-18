Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ja Morant regresa a lo grande y lidera paliza de Memphis en Londres

El retorno del estelar base marcó el tono en el triunfo de los Grizzlies ante el Magic en el O2 Arena

18 de enero de 2026 - 4:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ja Morant anotó 24 puntos el domingo en Londres, Inglaterra. (Kin Cheung)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Londres - Ja Morant anotó 24 puntos y repartió 13 asistencias en su regreso a la alineación para liderar a los Grizzlies de Memphis a la victoria el domingo 126-109 sobre el Magic de Orlando, en el primer partido de la temporada regular de la NBA en Londres desde 2019.

RELACIONADAS

Jock Landale sumó 21 puntos y ocho rebotes, y Jaren Jackson Jr. aportó 17 puntos para la causa de Memphis, que se desquitó de su derrota 118-111 ante Orlando en Berlín el jueves al abrir el doble enfrentamiento europeo.

Orlando estuvo detrás por 33 puntos en la primera mitad antes de reducir el déficit a 17 con un triple de Paolo Banchero que puso el marcador 108-91 con 8:15 restantes en el último cuarto. Los Grizzlies pasaron a dominar a partir de ese momento.

Anthony Black lideró al Magic con 19 puntos y Wendell Carter Jr. añadió 18 puntos y siete rebotes. Banchero terminó con 16 puntos tras encestar siete de 20 tiros. También sumó nueve asistencias y ocho rebotes.

El partido en el O2 Arena de Londres fue el décimo juego de temporada regular en la capital inglesa. El primero se escenificó el 4 de marzo de 2011.

Europa tiene previsto recibir dos partidos más de temporada regular en 2027. Las ciudades anfitrionas serán París y Manchester, Inglaterra. En 2028, París y Berlín serán las sedes de los partidos.

Tags
BaloncestoGrizzlies de MemphisNBALondresMagic
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 18 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: