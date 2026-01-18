Ja Morant regresa a lo grande y lidera paliza de Memphis en Londres
El retorno del estelar base marcó el tono en el triunfo de los Grizzlies ante el Magic en el O2 Arena
18 de enero de 2026 - 4:32 PM
Londres - Ja Morant anotó 24 puntos y repartió 13 asistencias en su regreso a la alineación para liderar a los Grizzlies de Memphis a la victoria el domingo 126-109 sobre el Magic de Orlando, en el primer partido de la temporada regular de la NBA en Londres desde 2019.
Jock Landale sumó 21 puntos y ocho rebotes, y Jaren Jackson Jr. aportó 17 puntos para la causa de Memphis, que se desquitó de su derrota 118-111 ante Orlando en Berlín el jueves al abrir el doble enfrentamiento europeo.
Orlando estuvo detrás por 33 puntos en la primera mitad antes de reducir el déficit a 17 con un triple de Paolo Banchero que puso el marcador 108-91 con 8:15 restantes en el último cuarto. Los Grizzlies pasaron a dominar a partir de ese momento.
Anthony Black lideró al Magic con 19 puntos y Wendell Carter Jr. añadió 18 puntos y siete rebotes. Banchero terminó con 16 puntos tras encestar siete de 20 tiros. También sumó nueve asistencias y ocho rebotes.
El partido en el O2 Arena de Londres fue el décimo juego de temporada regular en la capital inglesa. El primero se escenificó el 4 de marzo de 2011.
An ELECTRIC return for Ja Morant ⚡️— NBA (@NBA) January 18, 2026
24 PTS
13 AST
5 REB
3 3PM pic.twitter.com/wSxhnNCuSc
Europa tiene previsto recibir dos partidos más de temporada regular en 2027. Las ciudades anfitrionas serán París y Manchester, Inglaterra. En 2028, París y Berlín serán las sedes de los partidos.
