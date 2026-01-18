Opinión
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Warriors atinan 23 triples en el triunfo sobre los Hornets

Golden State extendió su racha de victorias a tres juegos y mejoró a 5-1 en su serie de ocho partidos en casa

18 de enero de 2026 - 11:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, gesticula tras anotar contra los Hornets. (Jeff Chiu)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

De’Anthony Melton anotó 24 puntos mientras Golden State tuvo a ocho jugadores alcanzando cifras dobles en la victoria del el sábado por la noche de los Warriors por 136-116 sobre los Hornets de Charlotte.

Los Warriors acertaron 23 de sus 52 intentos de triples y 10 jugadores de Golden State hicieron al menos un triple. Golden State ahora ha tenido al menos 10 jugadores haciendo al menos un triple en tres juegos consecutivos, la racha más larga en la historia de la NBA, según Elias Sports Bureau. El arco de tres puntos se introdujo en la temporada 1979-80.

Golden State extendió su racha de victorias a tres juegos y mejoró a 5-1 en su serie de ocho partidos en casa.

Draymond Green anotó 20 puntos para los Warriors, quienes obtuvieron 16 de Brandin Podziemski y 14 de Stephen Curry y Buddy Hield.

Brandon Miller de los Hornets anotó 28 puntos, el máximo del juego, y Kon Knueppel tuvo 24.

Golden State acertó 13 de 26 desde más allá del arco en la primera mitad, incluso con Curry 0 de dos.

El novato de los Warriors, Will Richard, comenzó en lugar de Jimmy Butler, quien se perdió el juego por razones personales.

Tags
BaloncestoNBAWarriors de Golden StateHornets de Charlotte
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
