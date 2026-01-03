Jamal Murray es el único jugador del cuadro regular de los Nuggets que queda en pie

Cleveland - Las cosas han ido rápidamente de mal en peor para los Nuggets de Denver, plagados de lesiones, que no tienen un centro verdaderamente sano en su plantilla después de perder al tres veces Jugador Más Valioso Nikola Jokic y al suplente Jonas Valanciunas a principios de esta semana.

Otros tres jugadores clave, Aaron Gordon, Cam Johnson y Christian Braun, ya estaban de baja por lesiones, lo que dejó al base Jamal Murray como su último titular en pie el viernes en la derrota por 113-108 ante los Cleveland Cavaliers. Murray anotó 34 puntos y repartió siete asistencias en 39 minutos.

“No hay quejas, pero a veces el entrenador jefe no sabe qué va a pasar”, dijo David Adelman, dirigente de los Nuggets. “No puedo predecir cómo vamos a estar. Simplemente tengo que probar cosas nuevas durante las próximas semanas”.

Jokic sufrió una hiperextensión de la rodilla izquierda en Miami el lunes, apenas cuatro días después de su histórica actuación de 56 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias contra Minnesota en Navidad. Será reevaluado en cuatro semanas.

PUBLICIDAD

El serbio promedia 29.6 puntos y lidera la NBA con 12.2 rebotes y 11.0 asistencias por partido. Jokic acumula 16 triples dobles en 32 partidos.

Valanciunas sufrió una distensión en la pantorrilla derecha en Toronto el miércoles y no se actualizará su estado hasta finales de enero, lo que obligó a Denver a utilizar como pívot al alero novato de 6’8″ de estatura, DaRon Holmes II. Holmes recibió dos faltas en los primeros 81 segundos y terminó con tres puntos y seis asistencias en Cleveland.

“Ahora mismo, somos quienes somos”, dijo Adelman. “Estoy realmente emocionado por ver a DaRon ahí afuera en su primera acción real”.

El ala-pívot Gordon (distensión en el tendón de la corva derecho), el alero Johnson (dolor en la rodilla derecha) y el escolta Braun (esguince de tobillo izquierdo) no tienen fechas de regreso proyectadas, lo que deja a Denver sin jugadores que promedien 80 puntos combinados.

Sorprendentemente, los Nuggets han mantenido el tercer mejor récord del Oeste con 23-11.

“Nadie sabe qué pasará con Aaron y Christian”, dijo Adelman. “Y, obviamente, Cam, Jonas y Nikola estarán de baja un tiempo”.

Murray se ha mantenido estable, independientemente de con quién juegue en la cancha, promediando máximos de su carrera de 25.4 puntos y 6.9 asistencias. El jugador, que lleva 10 años como profesional, busca su primera aparición en el Todos Estrellas y registra 35.3 minutos por partido, la mejor marca del equipo.

Sin embargo, los golpes y contusiones se acumulan, ya que Murray juega con un esguince de tobillo izquierdo. Mantenerlo en la alineación es un problema constante para Adelman, quien está en su primera temporada completa como entrenador de Denver.

PUBLICIDAD

“Es mi mayor preocupación porque Jamal es una preocupación”, dijo Adelman. “Es una conversación diaria con los entrenadores y nuestro personal médico, pero él siente la responsabilidad de que sus compañeros estén ahí”.